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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6728672967306731

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 188
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:36

  Vadim V написав:
  холява написав:Укргаз продажа 28,53 ........лежит хорошая золотая монета на продажу (((((( (нет денег купить)

Можете раскрыть тайну?


Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу - https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44

  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47

  zРадио написав:
  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:53

  Ой+ написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Укргаз продажа 28,53 ........лежит хорошая золотая монета на продажу (((((( (нет денег купить)

Можете раскрыть тайну?


Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу - https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900


Здравствуйте .
Всем Здоровья !

Не понял Вас , а в чем вопрос ?
На страничке , которую Вы представили ,есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства .
Монеты хорошие .

На следующей неделе большие расходы , поэтому не могу позволить себе .(повторение )

Всем Хорошего дня !
Удачи и Профита ,Хорошего окончания недели !
С Уважением ,семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-).

Для того чтобы говорить о логике надо хотя бы год, а лучше два. У нас есть чуть более полгода стабильного роста курса. Причем напрямую с короной это не связано.

курсовая картина в 2019 году была искажена диким привлечение средств в ОВГЗ. Сейчас этот цирк прекратился, и мы, очень, похоже, вернулись к тенденциям 2015-2018.
Поэтому, лично для себя принял решение с октября валюту не покупать, скирдовать грн на гибком депозите под откуп следующей весной-летом.
juristkostya
 
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