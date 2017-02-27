Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:36
Vadim V написав: холява написав:
Укргаз продажа 28,53 ........
лежит хорошая золотая монета
на продажу (((((( (нет денег купить)
Можете раскрыть тайну?
Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу -
https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 3823
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 475 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44
ruvex написав:
Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.
Никогда такого не было, и вот опять
zРадио
Повідомлень: 8144
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3335 раз.
Профіль
7
5
3
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
zРадио написав: ruvex написав:
Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.
Никогда такого не было, и вот опять
После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 10115
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2222 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:53
Ой+ написав: Vadim V написав: холява написав:
Укргаз продажа 28,53 ........
лежит хорошая золотая монета
на продажу (((((( (нет денег купить)
Можете раскрыть тайну?
Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу -
https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900
Здравствуйте .
Всем Здоровья !
Не понял Вас , а в чем вопрос ?
На страничке , которую Вы представили ,есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства .
Монеты хорошие .
На следующей неделе большие расходы , поэтому не могу позволить себе .(повторение )
Всем Хорошего дня !
Удачи и Профита ,Хорошего окончания недели !
С Уважением ,семинарист Холява .
холява
2
Повідомлень: 3097
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2881 раз.
Подякували: 2886 раз.
Профіль
5
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:16
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав:
наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-).
Для того чтобы говорить о логике надо хотя бы год, а лучше два. У нас есть чуть более полгода стабильного роста курса. Причем напрямую с короной это не связано.
курсовая картина в 2019 году была искажена диким привлечение средств в ОВГЗ. Сейчас этот цирк прекратился, и мы, очень, похоже, вернулись к тенденциям 2015-2018.
Поэтому, лично для себя принял решение с октября валюту не покупать, скирдовать грн на гибком депозите под откуп следующей весной-летом.
juristkostya
Повідомлень: 3348
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 964 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20256
2594963
7277
1671632
Чет 05 лис, 2020 16:21 ЛОБ
540
129549