RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6729673067316732>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 190
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
76
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:36

  Vadim V написав:
  холява написав:Укргаз продажа 28,53 ........лежит хорошая золотая монета на продажу (((((( (нет денег купить)

Можете раскрыть тайну?


Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу - https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3823
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44

  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8144
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47

  zРадио написав:
  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10115
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:53

  Ой+ написав:
  Vadim V написав:
  холява написав:Укргаз продажа 28,53 ........лежит хорошая золотая монета на продажу (((((( (нет денег купить)

Можете раскрыть тайну?


Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу - https://www.ukrgasbank.com/private/coin ... max=194900


Здравствуйте .
Всем Здоровья !

Не понял Вас , а в чем вопрос ?
На страничке , которую Вы представили ,есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства .
Монеты хорошие .

На следующей неделе большие расходы , поэтому не могу позволить себе .(повторение )

Всем Хорошего дня !
Удачи и Профита ,Хорошего окончания недели !
С Уважением ,семинарист Холява .
холява
2
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2882 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-).

Для того чтобы говорить о логике надо хотя бы год, а лучше два. У нас есть чуть более полгода стабильного роста курса. Причем напрямую с короной это не связано.

курсовая картина в 2019 году была искажена диким привлечение средств в ОВГЗ. Сейчас этот цирк прекратился, и мы, очень, похоже, вернулись к тенденциям 2015-2018.
Поэтому, лично для себя принял решение с октября валюту не покупать, скирдовать грн на гибком депозите под откуп следующей весной-летом.
juristkostya
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:20

За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації результатів аудиту.

Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.

"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці", - сказав Шмигаль.

Він заявив, що збільшення видобутку корисних копалин не означає збільшення експорту за кордон копалин в якості сировини.

"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.
jump
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:45

  juristkostya написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-).

Для того чтобы говорить о логике надо хотя бы год, а лучше два. У нас есть чуть более полгода стабильного роста курса. Причем напрямую с короной это не связано.

курсовая картина в 2019 году была искажена диким привлечение средств в ОВГЗ. Сейчас этот цирк прекратился, и мы, очень, похоже, вернулись к тенденциям 2015-2018.
Поэтому, лично для себя принял решение с октября валюту не покупать, скирдовать грн на гибком депозите под откуп следующей весной-летом.

Та тенденция была при иной власти (другие политические цели, другой авторитет и связи в мире, другие руководители НБУ и минфина), ну и тогда не было паники и борьбы с короной. Потому пока что нет весомых оснований считать что мы просто избавились от давления ОВГЗ и вернулись в 2018 год. Это моё субъективное мнение.

Надо подождать хотя бы год чтобы понять будет ли какой-то шаблон поведения рынка валюты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 06.08.19
Подякував: 490 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці", - сказав Шмигаль.


Це, прости Господи, чудило з букви М бурштин має на увазі чи шо?
CNEWS
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.04.19
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:52

jump
"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.(с)
Для цього немає належного інвестклімату внаслідок відсутності захисту власності (де-факто відсутність незалежного суду) та монопольно-олігархічного складу економіки ( відсутність одного з головних чинників ринкової економіки - вільної справедливої конкуренції ).
До поки не буде ліквідована дана ситуація говорити про інклюзивний розвиток держави ( відповідно економіки і соціальних відносин) - "сотрясаніє воздуха"...
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9897
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2581 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:15

Тем временем (коротко):

Пользуясь моментом, нерезиденты продолжают исход из гривневых ОВГЗ, за последний день ( 06 ноя к 05 ноя ) "похудев" на 488 млн ( 75,490 - 75,978 млрд грн)

Курс растет - нерезиденты исходят в страхе возможных потерь.
Курс падает - нерезиденты исходят с радостью от неупущенной выгоды.

Такие вот они - стабильные в своих предпочтениях...

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
Повідомлень: 997
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2327 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6729673067316732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KOKS, ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2024, 2025, 2026
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20259 2595296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 10:53
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1671726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129576
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.