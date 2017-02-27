Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:36
Там крім Архістратига, ще тільки 2 монети з жовтого металу -
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:53
Здравствуйте .
Всем Здоровья !
Не понял Вас , а в чем вопрос ?
На страничке , которую Вы представили ,есть ПЯТЬ золотых монет разного достоинства .
Монеты хорошие .
На следующей неделе большие расходы , поэтому не могу позволить себе .(повторение )
Всем Хорошего дня !
Удачи и Профита ,Хорошего окончания недели !
С Уважением ,семинарист Холява .
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:16
курсовая картина в 2019 году была искажена диким привлечение средств в ОВГЗ. Сейчас этот цирк прекратился, и мы, очень, похоже, вернулись к тенденциям 2015-2018.
Поэтому, лично для себя принял решение с октября валюту не покупать, скирдовать грн на гибком депозите под откуп следующей весной-летом.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:20
За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації результатів аудиту.
Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.
"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці", - сказав Шмигаль.
Він заявив, що збільшення видобутку корисних копалин не означає збільшення експорту за кордон копалин в якості сировини.
"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:45
Та тенденция была при иной власти (другие политические цели, другой авторитет и связи в мире, другие руководители НБУ и минфина), ну и тогда не было паники и борьбы с короной. Потому пока что нет весомых оснований считать что мы просто избавились от давления ОВГЗ и вернулись в 2018 год. Это моё субъективное мнение.
Надо подождать хотя бы год чтобы понять будет ли какой-то шаблон поведения рынка валюты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:52
jump
"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.(с)
Для цього немає належного інвестклімату внаслідок відсутності захисту власності (де-факто відсутність незалежного суду) та монопольно-олігархічного складу економіки ( відсутність одного з головних чинників ринкової економіки - вільної справедливої конкуренції ).
До поки не буде ліквідована дана ситуація говорити про інклюзивний розвиток держави ( відповідно економіки і соціальних відносин) - "сотрясаніє воздуха"...
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:15
Тем временем (коротко):
Пользуясь моментом, нерезиденты продолжают исход из гривневых ОВГЗ, за последний день ( 06 ноя к 05 ноя ) "похудев" на 488 млн ( 75,490 - 75,978 млрд грн)
Курс растет - нерезиденты исходят в страхе возможных потерь.
Курс падает - нерезиденты исходят с радостью от неупущенной выгоды.
Такие вот они - стабильные в своих предпочтениях...
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(Полная картина здесь:
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