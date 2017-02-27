Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:28
27.9 увидим уже сегодня
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:29
KOKS написав:
27.9 увидим уже сегодня
Як я Вам завидую)))
*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:34
alex10 написав:
У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.(с)
Он не сказал: "у нас" - это у кого?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41
headshaker написав: Тем временем (коротко):
Пользуясь моментом, нерезиденты продолжают исход из гривневых ОВГЗ, за последний день ( 06 ноя к 05 ноя ) "похудев" на
488 млн
( 75,490 - 75,978 млрд грн)
Курс растет - нерезиденты исходят в страхе возможных потерь.
Курс падает - нерезиденты исходят с радостью от неупущенной выгоды.
Такие вот они - стабильные в своих предпочтениях...
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(Полная картина здесь: ) https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Вот такой он, финансовый туризм.
andrein
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41
KOKS написав:
27.9 увидим уже сегодня
Рановато, я все же ожидаю пробитие на след неделе.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:45
Хай щастить! Вітаюсь со всіма! На моменті: ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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