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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6729673067316732

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 190
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
76
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.9 увидим уже сегодня
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:29

  KOKS написав:27.9 увидим уже сегодня

Як я Вам завидую)))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:34

  alex10 написав:У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.(с)

Он не сказал: "у нас" - это у кого?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41

  headshaker написав:Тем временем (коротко):

Пользуясь моментом, нерезиденты продолжают исход из гривневых ОВГЗ, за последний день ( 06 ноя к 05 ноя ) "похудев" на 488 млн ( 75,490 - 75,978 млрд грн)

Курс растет - нерезиденты исходят в страхе возможных потерь.
Курс падает - нерезиденты исходят с радостью от неупущенной выгоды.

Такие вот они - стабильные в своих предпочтениях...

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)


Вот такой он, финансовый туризм. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41

  KOKS написав:27.9 увидим уже сегодня

Рановато, я все же ожидаю пробитие на след неделе.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:45

Здаэться Джорджия вирішить все


Вітаюсь со всіма!

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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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