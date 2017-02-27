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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27.9 увидим уже сегодня
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:29
Як я Вам завидую)))
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:34
Он не сказал: "у нас" - это у кого?
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41
Вот такой он, финансовый туризм.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:41
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:45
Здаэться Джорджия вирішить все
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Среднегодовой прогнозный курс валюты – 29,1 гривен за доллар, а прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривен за доллар."(с) ( Бюджет України 2021 - прийнято в 1-му читанні.
"Ну, тупиє..." (с) Кокси з 2006-ми сказали 27 , а тупікі з Бюджетного комітету 28,8... )))
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Діапазон 27-29.6 і буде десь 28.8.)) Все сходиться за винятком того, що курс в бюджеті тупіки здається ніразу й не "вгадали"))
НБУ збирається виходити після обіду чи дорожче 28 відкуплятися не буде?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:10
Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:11
Турецкая лира успешно взяла новые высоты: 8.52 USD/TRY
Кто-то там наверху напевал о зоне свободной торговли в турками?
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