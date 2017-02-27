Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22

asti написав: Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??! Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??!

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0006.11.2020...................Гривна укрепилась на 19 копеек.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.НБУ вчера в режиме тод успел купить плановые 20 млн. Есть немалая вероятность, что второй выход был в режиме том. Похоже, что к томным сделкам переходят раньше, чем в 15-30. Сегодня может быть тяжеловато определить объемы по дням, поскольку сегодня также виден повод для интервенций.Остатки на коррсчетах выросли незначительно, однако суммы передвигались серьезные. Большое вливание от казначейства было в значительной мере компенсировано ростом объема суточных сертификатов и начавшимся обналичиванием зарплат.Объем валютного рынка в среду сократился с 441.7 до 346.4 млн. Обороты чистые. Картина вполне естественная при резкой перемене тренда. После фиаско начала недели, когда сильно перекупили доллар, банки взяли паузу в спекуляциях. Клиентский спрос также немного сократился, а предложение выросло и сократило открыв.Никогда. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.В своем профиле снимите галочку "летнее время".