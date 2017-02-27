Лира сейчас проходит то , что гривна проходила в 2014-15 годах ..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.09 - некуево со вчерашних 28.48
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ще тиждень тому в ОТП курси покупки були одні з найвищих, а наразі одні з найменших 28.09. Знаю там чимало ІТ-шників знайомих обслуговується, які напевно теж кинулися запасатися нац.валютою перед черговим локдауном. Цікаво в Укргаз по 28.3 ще гривня не закінчилася?))
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.11.2020...................28,1736
Гривна укрепилась на 19 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.
Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.
НБУ вчера в режиме тод успел купить плановые 20 млн. Есть немалая вероятность, что второй выход был в режиме том. Похоже, что к томным сделкам переходят раньше, чем в 15-30. Сегодня может быть тяжеловато определить объемы по дням, поскольку сегодня также виден повод для интервенций.
Остатки на коррсчетах выросли незначительно, однако суммы передвигались серьезные. Большое вливание от казначейства было в значительной мере компенсировано ростом объема суточных сертификатов и начавшимся обналичиванием зарплат.
Объем валютного рынка в среду сократился с 441.7 до 346.4 млн. Обороты чистые. Картина вполне естественная при резкой перемене тренда. После фиаско начала недели, когда сильно перекупили доллар, банки взяли паузу в спекуляциях. Клиентский спрос также немного сократился, а предложение выросло и сократило открыв.
Никогда. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
В своем профиле снимите галочку "летнее время".
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 06 лис, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.09
“28 цэ история, забудьте» (с) изречения величайших ростишек нашей с вами современности.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:47
А лира "не пропускала" 2014-2015 гг, если так можно выразиться. Просто там в 2010-2013 гг курс не был прибит гвоздями. Сейчас она проходит то, что гривна будет проходить чуть позже
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:48
ты реально считаешь что только у тебя доступ к интернету с гуглей?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:03
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:04
Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мировой экономики в 2020-м с 2,9% до 3,8%, а также прогноз ее восстановления в 2021-м с 5% до 4,7%.
Экономика еврозоны при этом пострадает значительно сильнее - падение в 2020-м на 7,8%, восстановление в 2021-м на 4,2%. На конец 2022-го ВВП еврозоны составит 99% от уровня конца 2019-го. Т.е. полное восстановление придется на первую половину - середину 2023-го.
PS: напомню, что ЕС - это 40% нашего экспорта и 55% валютных поступлений от заробитчан
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