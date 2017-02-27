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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 191
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
14%
27
28,50-29,00
40%
76
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15

  Mazay256 написав:Турецкая лира успешно взяла новые высоты: 8.52 USD/TRY
Кто-то там наверху напевал о зоне свободной торговли в турками? :shock:

Лира сейчас проходит то , что гривна проходила в 2014-15 годах .. :roll:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.09 - некуево со вчерашних 28.48
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:20

  Investor_K написав:28.09 - некуево со вчерашних 28.48
НБУ решил потрусить спекулей! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ще тиждень тому в ОТП курси покупки були одні з найвищих, а наразі одні з найменших 28.09. Знаю там чимало ІТ-шників знайомих обслуговується, які напевно теж кинулися запасатися нац.валютою перед черговим локдауном. Цікаво в Укргаз по 28.3 ще гривня не закінчилася?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.11.2020...................28,1736
Гривна укрепилась на 19 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.
Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.

НБУ вчера в режиме тод успел купить плановые 20 млн. Есть немалая вероятность, что второй выход был в режиме том. Похоже, что к томным сделкам переходят раньше, чем в 15-30. Сегодня может быть тяжеловато определить объемы по дням, поскольку сегодня также виден повод для интервенций.
Остатки на коррсчетах выросли незначительно, однако суммы передвигались серьезные. Большое вливание от казначейства было в значительной мере компенсировано ростом объема суточных сертификатов и начавшимся обналичиванием зарплат.

Объем валютного рынка в среду сократился с 441.7 до 346.4 млн. Обороты чистые. Картина вполне естественная при резкой перемене тренда. После фиаско начала недели, когда сильно перекупили доллар, банки взяли паузу в спекуляциях. Клиентский спрос также немного сократился, а предложение выросло и сократило открыв.

  asti написав:Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??!

Никогда. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
В своем профиле снимите галочку "летнее время".
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 06 лис, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.09

“28 цэ история, забудьте» (с) изречения величайших ростишек нашей с вами современности.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:47

  V tehno-teplo написав:
  Mazay256 написав:Турецкая лира успешно взяла новые высоты: 8.52 USD/TRY
Кто-то там наверху напевал о зоне свободной торговли в турками? :shock:

Лира сейчас проходит то , что гривна проходила в 2014-15 годах .. :roll:


А лира "не пропускала" 2014-2015 гг, если так можно выразиться. Просто там в 2010-2013 гг курс не был прибит гвоздями. Сейчас она проходит то, что гривна будет проходить чуть позже
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:48

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма!

На моменті:

Зображення

ВО

Хай щастить!


ты реально считаешь что только у тебя доступ к интернету с гуглей?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:03

  KOKS написав:27.9 увидим уже сегодня

В своих голубых мечтах :)

Нацбанк с утра уже купил 20-ку по 28,09. Сейчас стал по 28,07, но по такой цене желающих налить регулятору пока не наблюдается.
Впрочем, еще не вечер.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:04

Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мировой экономики в 2020-м с 2,9% до 3,8%, а также прогноз ее восстановления в 2021-м с 5% до 4,7%.

Экономика еврозоны при этом пострадает значительно сильнее - падение в 2020-м на 7,8%, восстановление в 2021-м на 4,2%. На конец 2022-го ВВП еврозоны составит 99% от уровня конца 2019-го. Т.е. полное восстановление придется на первую половину - середину 2023-го.

https://ec.europa.eu/commission/pressco ... ip_20_2021

PS: напомню, что ЕС - это 40% нашего экспорта и 55% валютных поступлений от заробитчан
zРадио
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