|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:09
asti написав:
Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??!
- Для общения с админам надо использовать персональные сообщения или соответстувующую тему.
- Включение и выключение летнего времени делается вручную
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh
в П'ят 06 лис, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:10
Искатель
Будет смiшно, если к середине января увидим 26.9, какие обоснования тогда найдут ростишки.
Пять стадий отрицания действительности:
Отрицание <<< они сейчас здесь
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:11
Captain Obvious написав:
Отрицание
Гнев
Торг <<< здесь находится секта не смирившаяся с падением гривны
Депрессия
Принятие
продолжайте молебны о 27,9
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:25
greenozon написав:
Що за аномалія?!?
Сбєр онлайн продає по 28.28!
нова аномалія -
Юнекс онлайн продає по 28.14
форекс взагалі трамбує 28.09
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10033
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:25
vitaliy_berdinskikh написав: Captain Obvious написав:
Отрицание
Гнев
Торг <<< здесь находится секта не смирившаяся с падением гривны
Депрессия
Принятие
продолжайте молебны о 27,9
Если не слились, наслушавшись зебр с их эпохальными «30!» и «скупайтесь, глупцы» то винить следует исключительно себя.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20259
|2596661
|
П'ят 06 лис, 2020 12:11
olmyb
|
|7277
|1673079
|
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|540
|130668
|
|