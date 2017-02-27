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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 191
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
14%
27
28,50-29,00
40%
76
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:09

  asti написав:Когда уже админы расчехлятся и поменяют время на форуме??!

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Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 06 лис, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:10

Искатель

Будет смiшно, если к середине января увидим 26.9, какие обоснования тогда найдут ростишки.

Пять стадий отрицания действительности:
Отрицание <<< они сейчас здесь
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Отрицание
Гнев
Торг <<< здесь находится секта не смирившаяся с падением гривны
Депрессия
Принятие

продолжайте молебны о 27,9
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:25

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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Captain Obvious написав:Отрицание
Гнев
Торг <<< здесь находится секта не смирившаяся с падением гривны
Депрессия
Принятие

продолжайте молебны о 27,9


Если не слились, наслушавшись зебр с их эпохальными «30!» и «скупайтесь, глупцы» то винить следует исключительно себя. :roll:
Captain Obvious
 
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