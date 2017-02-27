До́ллар Зимба́бве (англ. zimbabwean dollar) — денежная единица государства Зимбабве, существовавшая с 15 апреля 1981 до 30 июня 2009 года; был введён вместо обращавшегося ранее родезийского доллара, обмен денежных знаков производился в отношении 1:1. Один доллар Зимбабве формально равен 100 центам.



1 августа 2008 года была проведена деноминация: 1 «новый» доллар был равен 10 000 000 000 предыдущих («вторых») долларов. («Второй доллар» появился 21 августа 2006 года, когда «первый доллар» был обменен на второй по курсу 1000 к одному).



2 февраля 2009 года и третий доллар был деноминирован, по курсу триллион к одному.



12 апреля 2009 года стало известно о запрете оборота доллара Зимбабве. Вместо него жители страны стали использовать доллары США, фунты стерлингов Соединённого королевства, а также валюты соседних государств, имеющих более стабильную экономику.



30 июня 2009 года зимбабвийский доллар прекратил своё существование по решению Резервного Банка Зимбабве.



По официальным данным, за год инфляция достигла 231 млн % (на июль 2008). Согласно экономисту Стиву Ханке[en], в октябре 2008 года цены удваивались каждые 24,7 часа, что соответствует годовой инфляции в 6,5 квинкватригинтиллионов % (то есть 6,5⋅10108 %)[1][2].



Например, банка пива 4 июля 2008 года в 17:00 по местному времени стоила 100 млрд зимбабвийских долларов, уже через час она стала стоить 150 млрд[3].