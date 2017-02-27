jump написав:...заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль .... Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.
"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці", - сказав Шмигаль.
"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.
Он нам просто приоткрыл веки. Ну что ж, мы ему тоже приоткроем
Зимбабве — одна из наиболее экономически развитых государств Африки. Страна имеет значительные запасы различных полезных ископаемых — каменного угля, хромитовых руд, асбеста, бериллия, золота, лития, меди, тантала, корунда, магнезита. В 2010 году рост горнодобывающего сектора Зимбабве составил около 47 %, а его влияние на экономику страны в последние годы продолжает увеличиваться
До́ллар Зимба́бве (англ. zimbabwean dollar) — денежная единица государства Зимбабве, существовавшая с 15 апреля 1981 до 30 июня 2009 года; был введён вместо обращавшегося ранее родезийского доллара, обмен денежных знаков производился в отношении 1:1. Один доллар Зимбабве формально равен 100 центам.
1 августа 2008 года была проведена деноминация: 1 «новый» доллар был равен 10 000 000 000 предыдущих («вторых») долларов. («Второй доллар» появился 21 августа 2006 года, когда «первый доллар» был обменен на второй по курсу 1000 к одному).
2 февраля 2009 года и третий доллар был деноминирован, по курсу триллион к одному.
12 апреля 2009 года стало известно о запрете оборота доллара Зимбабве. Вместо него жители страны стали использовать доллары США, фунты стерлингов Соединённого королевства, а также валюты соседних государств, имеющих более стабильную экономику.
30 июня 2009 года зимбабвийский доллар прекратил своё существование по решению Резервного Банка Зимбабве.
По официальным данным, за год инфляция достигла 231 млн % (на июль 2008). Согласно экономисту Стиву Ханке[en], в октябре 2008 года цены удваивались каждые 24,7 часа, что соответствует годовой инфляции в 6,5 квинкватригинтиллионов % (то есть 6,5⋅10108 %)[1][2].
Например, банка пива 4 июля 2008 года в 17:00 по местному времени стоила 100 млрд зимбабвийских долларов, уже через час она стала стоить 150 млрд[3].
сірий написав:Рекомендую, наступного разу, взяти інтерв'ю у шановного пана Переса. Він якось більш конкретніший і змістовніший у прогнозах.
Это тот, который заявлял в своё время, что я своими 10 000$ при откупе «развернул» рынок? Дааа, большой и видный эксперт, рекомендую! Ах да, он еще непревзойден в объяснении роста или падения пост-фактум
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 06 лис, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.