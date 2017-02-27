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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6732673367346735

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 191
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
14%
27
28,50-29,00
40%
76
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:47

  Captain Obvious написав:Искатель

Будет смiшно, если к середине января увидим 26.9, какие обоснования тогда найдут ростишки.

а евро при этом по 36.9?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Небольшой откат перед небольшим ростом Trast прогнозировал.
Обычно все с прогнозами ошибаются .
Инсайд тут никто в публичный доступ не опубликует ! Да и нет его ни у кого здесь .

А вообще не понятно почему падаем если нерезиденты выходят понемножку , может каким-то чудом курс снижают как раз для них ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:57

  yama написав:Небольшой откат перед небольшим ростом Trast прогнозировал.
Обычно все с прогнозами ошибаются .
Инсайд тут никто в публичный доступ не опубликует ! Да и нет его ни у кого здесь .

А вообще не понятно почему падаем если нерезиденты выходят понемножку , может каким-то чудом курс снижают как раз для них ?

И это очевидно.Для пацанов и ради пацанов.Совпадение?....
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какое-то ростишковое заклинание курса на ветке. :)
Еще в бубен постучите.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:23

За статистикою січня-жовтня 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень. Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Так, за 10 місяців 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року - 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше. Видатки з початку року становили понад 395 мільярдів.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.

Видатки за жовтень цьогоріч становили 39,9 мільярди та дорівнювали доходам Фонду.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:39

  Дед Мороз написав:Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.

Налічкі набрались дорожче, тепер жалко дешевше продавати
почемучка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:51

  почемучка написав:
  Дед Мороз написав:Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.

Налічкі набрались дорожче, тепер жалко дешевше продавати

А покупают дорого,потому что потому?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые друзья , помяните М.М.Жванецкого.
Великого человека и Отца Юмора !
«И вернется прах в землю как изначала, а дух вернется к Богу, Который его дал» (Когелет 12:7)[1].
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые друзья , помяните М.М.Жванецкого.
Великого человека и Отца Юмора !
«И вернется прах в землю как изначала, а дух вернется к Богу, Который его дал» (Когелет 12:7)[1].
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