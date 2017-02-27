а евро при этом по 36.9?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:47
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Небольшой откат перед небольшим ростом Trast прогнозировал.
Обычно все с прогнозами ошибаются .
Инсайд тут никто в публичный доступ не опубликует ! Да и нет его ни у кого здесь .
А вообще не понятно почему падаем если нерезиденты выходят понемножку , может каким-то чудом курс снижают как раз для них ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:57
И это очевидно.Для пацанов и ради пацанов.Совпадение?....
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какое-то ростишковое заклинание курса на ветке.
Еще в бубен постучите.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:23
За статистикою січня-жовтня 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень. Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Так, за 10 місяців 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року - 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше. Видатки з початку року становили понад 395 мільярдів.
Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.
Видатки за жовтень цьогоріч становили 39,9 мільярди та дорівнювали доходам Фонду.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:39
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:51
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемые друзья , помяните М.М.Жванецкого.
Великого человека и Отца Юмора !
«И вернется прах в землю как изначала, а дух вернется к Богу, Который его дал» (Когелет 12:7)[1].
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемые друзья , помяните М.М.Жванецкого.
Великого человека и Отца Юмора !
«И вернется прах в землю как изначала, а дух вернется к Богу, Который его дал» (Когелет 12:7)[1].
|