Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:55

Небольшой откат перед небольшим ростом Trast прогнозировал.

Обычно все с прогнозами ошибаются .

Инсайд тут никто в публичный доступ не опубликует ! Да и нет его ни у кого здесь .



А вообще не понятно почему падаем если нерезиденты выходят понемножку , может каким-то чудом курс снижают как раз для них ?

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України