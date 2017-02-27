ІТнеги якраз конвертять отриману валюту за жовтень від забугорниз дядь на найкрасивішу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14
ІТнеги якраз конвертять отриману валюту за жовтень від забугорниз дядь на найкрасивішу.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так он хто спонсор ракети вниз))
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:53
В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:57
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що тут?
#летимовнуль?!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:08
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............06.11.2020.........09.11.2020
дата розрахунку.............05.11.2020..........06.11.2020
Євро................................33,5819...............33,4245...-0.47%
Долар США.....................28,3643...............28,1375...-0.8%
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.
Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.
Опустившись на 2 копейки до 12 и на 3 после, остановились, как сообщают информированные источники, не без участия регулятора, который сначала совершил плановое пополнение закромов, а после стал с заградительной интервенцией чуть ниже рынка. Перед обедом на копейку приподнялись. После обеда сначала расширили спред сверху до 2 копеек, что намекает на фактическое окончание торгов, а затем Рыжик стал ползти вверх. Проползя 1 копейку, он устал и решил остановиться.
Котировки евро, упавшие в первой половине торгов вместе с долларом, к обеду подросли и оказались ненамного ниже уровня открытия. Сегодня мы не ходили вслед за мировыми рынками, а играли в свою игру.
Официальный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200. За день опустились на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.6576 (-6) +348
2018 - 27.9558 (-6) +18
2017 - 26.8503 (-9)
2016 - 25.5762 (-2)
НБУ опубликовал
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Робіть краще як НБУ сьогодні, доки по 28.24 ще банки продають, бо 28 можна й не дочекатися))
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:25
вечная память
холява "Что такое без четверти два все время? Это манометр! " М.Жванецкий.
Вечная память ещё при жизни. Но жаль от тяжёлой утраты безгранична!
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