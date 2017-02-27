Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:08

НБУ написав: Станом на 01 листопада 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 140,4 млн дол. США (в еквіваленті). У жовтні вони зменшилися на 1,5% внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............06.11.2020.........09.11.2020дата розрахунку.............05.11.2020..........06.11.2020Євро................................33,5819...............33,4245...-0.47%Долар США.....................28,3643..................-0.8%После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.Опустившись на 2 копейки до 12 и на 3 после, остановились, как сообщают информированные источники, не без участия регулятора, который сначала совершил плановое пополнение закромов, а после стал с заградительной интервенцией чуть ниже рынка. Перед обедом на копейку приподнялись. После обеда сначала расширили спред сверху до 2 копеек, что намекает на фактическое окончание торгов, а затем Рыжик стал ползти вверх. Проползя 1 копейку, он устал и решил остановиться.Котировки евро, упавшие в первой половине торгов вместе с долларом, к обеду подросли и оказались ненамного ниже уровня открытия. Сегодня мы не ходили вслед за мировыми рынками, а играли в свою игру.Официальный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200. За день опустились на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 24.6576 (-6) +3482018 - 27.9558 (-6) +182017 - 26.8503 (-9)2016 - 25.5762 (-2)НБУ опубликовал