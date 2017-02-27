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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67346735673667376738>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 193
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
28
28,50-29,00
40%
77
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:14

  stryzhko написав:Ще тиждень тому в ОТП курси покупки були одні з найвищих, а наразі одні з найменших 28.09. Знаю там чимало ІТ-шників знайомих обслуговується, які напевно теж кинулися запасатися нац.валютою перед черговим локдауном. Цікаво в Укргаз по 28.3 ще гривня не закінчилася?))

ІТнеги якраз конвертять отриману валюту за жовтень від забугорниз дядь на найкрасивішу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:ІТнеги якраз конвертять отриману валюту за жовтень від забугорниз дядь на найкрасивішу.

Так он хто спонсор ракети вниз))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:53

В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:57

  fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Не Вы ли весной-летом спрашивали совета по несколько раз ко дню: "что мне делать? Покупать сейчас, или подождать немного? А то я опоздал,а курс начал расти!"
Вы уже готовы давать свои прогнозы?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що тут?
#летимовнуль?!!! :)
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ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:08

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............06.11.2020.........09.11.2020
дата розрахунку.............05.11.2020..........06.11.2020
Євро................................33,5819...............33,4245...-0.47%
Долар США.....................28,3643...............28,1375...-0.8%
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе начали наращивать обороты, сузили спред до 1.5 копеек и снизились на те же 3 копейки. После этого немного постояли. С выходом на рынок основных игроков около 11, как и на прошлых сессиях, уверенно пошли вниз и опустились на 7 копеек. После этого взяли паузу почти до 12 и снова пошли вниз.
Доллар в мире сегодня ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили в движении котировками 28.1100 - 28.1250, что на 12 копеек ниже открытия.
Опустившись на 2 копейки до 12 и на 3 после, остановились, как сообщают информированные источники, не без участия регулятора, который сначала совершил плановое пополнение закромов, а после стал с заградительной интервенцией чуть ниже рынка. Перед обедом на копейку приподнялись. После обеда сначала расширили спред сверху до 2 копеек, что намекает на фактическое окончание торгов, а затем Рыжик стал ползти вверх. Проползя 1 копейку, он устал и решил остановиться.
Котировки евро, упавшие в первой половине торгов вместе с долларом, к обеду подросли и оказались ненамного ниже уровня открытия. Сегодня мы не ходили вслед за мировыми рынками, а играли в свою игру.
Официальный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200. За день опустились на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.6576 (-6) +348
2018 - 27.9558 (-6) +18

2017 - 26.8503 (-9)
2016 - 25.5762 (-2)

НБУ опубликовал данные о валютных резервах:
НБУ написав:Станом на 01 листопада 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 140,4 млн дол. США (в еквіваленті). У жовтні вони зменшилися на 1,5% внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Робіть краще як НБУ сьогодні, доки по 28.24 ще банки продають, бо 28 можна й не дочекатися))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:25

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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:44

  Hotab написав:
  fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Не Вы ли весной-летом спрашивали совета по несколько раз ко дню: "что мне делать? Покупать сейчас, или подождать немного? А то я опоздал,а курс начал расти!"
Вы уже готовы давать свои прогнозы?
А это не важно, что я спрашивал. Сейчас другие источники информации. Не хочу о них говорить.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:44

  stryzhko написав:
fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Робіть краще як НБУ сьогодні, доки по 28.24 ще банки продають, бо 28 можна й не дочекатися))
Вижу у Альянса 28,15
dir
 
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