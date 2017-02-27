Согласен. По 28 не дочекаемся. Дочекаемся до 27,5.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56
Светлая память
Михал Михалыч о культуре ведения дискуссии (форума тоже касается):
"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным."
Востаннє редагувалось matroSkin в П'ят 06 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56
Первый раз увидел М. М. Жванецкого 7 ноября 1987г, это был короткий круиз по Черному морю (Одесса-Ялта-Одесса) перед ежегодным докованием в Одессе...на судне была партийная элита Одессы и руководители крупных предприятий. В музыкальном салоне собрались туристы и экипаж на концерт Жванецкого (многие не знали его в лицо, на большом ТВ Жванецкй появился 1 января 1988г(Голубой Огонек)...было много острых шуток , но ...публика сидела в напряжении (начальство вопросительно переглядывалось)...
немой вопрос "что он говорит, за это же могут посадить"
Когда начались афоризмы про евреев-в салоне вообще стало тихо (кроме капитана у нас в комсоставе было много евреев). Михаил Михайлович прервал выступление и обратился к зрителям: "А почему никто не смеется? Среди нас нет вообще евреев? Я , на пример, еврей"
Народ расслабился и дальше пошло как по маслу- публика смеялась и аплодировала.
Вечная память
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:02
Так обещали сразу после выборов. Но видать керосин не привезли.
Имя, сестра, имя! Тоесть, тьху, дата когда ж оно наконец стартанет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:07
Меня откровенно забавляет Ваша реакция. Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".
Запишите: к середине января 26,9 не будет. От слова "совсем".
Хотя лично я был бы не против.
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 06 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:10
А еще НБУ опубликовал итоги валютных интервенций за неделю.
Продал 70 млн, купил 41. С покупкой все понятно, а вот с продажей - не очень.
Что тогда это было в понедельник? Мы с Вами насчитали по 87.
Свопы на 17 млн...? Хм.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:15
Капитан Очевидность, я там цветом выделил... что Вы написали 26,90. Может, Вы имели в виду 27,90? Эта цифра вполне возможна. Но 26,90... это хотелки.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:27
Помнится мне, как в прошлом году тут ряд «экспертов» били себя в грудь (да какой там ряд - Все), и кричали, что 26.00 это wishful thinking и хотелки, при тамошнем курсе около 27.
Прошло немного времени, и мы увидели не только 26, но и 25, 24, 23...
Эсперты быстро перекрасились, на то они и эксперты.
Я говорил и буду говорить, что любое надувание щек с попытками спрогнозировать курс, рисовать графики на умняке, прикладывать мировые и местные события к курсу шепча ему «курсик, не болей», в Украине это как ставить ставку на рулетку.
Не больше и не меньше.
И любые удачные попадания укладываются во все ту же статистику выпадения черного или красного.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:29
Да, он.Тролль наверное.Тут много подобных.и главное писал. что не успел купить, пришлось покупать дороже.Потом страдал. когда курс ниже стал.Алень это.
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