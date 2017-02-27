Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:27

Искатель написав: Капитан Очевидность, я там цветом выделил... что Вы написали 26,90. Может, Вы имели в виду 27,90? Эта цифра вполне возможна. Но 26,90... это хотелки. Капитан Очевидность, я там цветом выделил... что Вы написали 26,90. Может, Вы имели в виду 27,90? Эта цифра вполне возможна. Но 26,90... это хотелки.

Помнится мне, как в прошлом году тут ряд «экспертов» били себя в грудь (да какой там ряд - Все), и кричали, что 26.00 это wishful thinking и хотелки, при тамошнем курсе около 27.Прошло немного времени, и мы увидели не только 26, но и 25, 24, 23...Эсперты быстро перекрасились, на то они и эксперты.Я говорил и буду говорить, что любое надувание щек с попытками спрогнозировать курс, рисовать графики на умняке, прикладывать мировые и местные события к курсу шепча ему «курсик, не болей», в Украине это как ставить ставку на рулетку.Не больше и не меньше.И любые удачные попадания укладываются во все ту же статистику выпадения черного или красного.