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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6735673667376738>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 193
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
2
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
28
28,50-29,00
40%
77
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46

  stryzhko написав:
fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Робіть краще як НБУ сьогодні, доки по 28.24 ще банки продають, бо 28 можна й не дочекатися))
Согласен. По 28 не дочекаемся. Дочекаемся до 27,5.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56

Светлая память

  холява написав:
Уважаемые друзья , помяните М.М.Жванецкого.
Великого человека и Отца Юмора !
«И вернется прах в землю как изначала, а дух вернется к Богу, Который его дал» (Когелет 12:7)[1].


Михал Михалыч о культуре ведения дискуссии (форума тоже касается):

"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным."
http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/stili_spora/
Востаннє редагувалось matroSkin в П'ят 06 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:56

  Короед написав:холява "Что такое без четверти два все время? Это манометр! " М.Жванецкий.
Вечная память ещё при жизни. Но жаль от тяжёлой утраты безгранична!


Первый раз увидел М. М. Жванецкого 7 ноября 1987г, это был короткий круиз по Черному морю (Одесса-Ялта-Одесса) перед ежегодным докованием в Одессе...на судне была партийная элита Одессы и руководители крупных предприятий. В музыкальном салоне собрались туристы и экипаж на концерт Жванецкого (многие не знали его в лицо, на большом ТВ Жванецкй появился 1 января 1988г(Голубой Огонек)...было много острых шуток , но ...публика сидела в напряжении (начальство вопросительно переглядывалось)...
немой вопрос "что он говорит, за это же могут посадить"

Когда начались афоризмы про евреев-в салоне вообще стало тихо (кроме капитана у нас в комсоставе было много евреев). Михаил Михайлович прервал выступление и обратился к зрителям: "А почему никто не смеется? Среди нас нет вообще евреев? Я , на пример, еврей"
Народ расслабился и дальше пошло как по маслу- публика смеялась и аплодировала.

Вечная память
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:02

  fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Так обещали сразу после выборов. Но видать керосин не привезли.

Имя, сестра, имя! Тоесть, тьху, дата когда ж оно наконец стартанет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:07

  Captain Obvious написав:Искатель

Будет смiшно, если к середине января увидим 26.9, какие обоснования тогда найдут ростишки.

Пять стадий отрицания действительности:
Отрицание <<< они сейчас здесь
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие

Меня откровенно забавляет Ваша реакция. Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро :) Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".
Запишите: к середине января 26,9 не будет. От слова "совсем".

Хотя лично я был бы не против.
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 06 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:10

  Сибарит написав:
НБУ опубликовал данные о валютных резервах:
НБУ написав:Станом на 01 листопада 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 140,4 млн дол. США (в еквіваленті). У жовтні вони зменшилися на 1,5% внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.


А еще НБУ опубликовал итоги валютных интервенций за неделю.
Продал 70 млн, купил 41. С покупкой все понятно, а вот с продажей - не очень.
Что тогда это было в понедельник? Мы с Вами насчитали по 87.
Свопы на 17 млн...? Хм.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:15

Капитан Очевидность, я там цветом выделил... что Вы написали 26,90. Может, Вы имели в виду 27,90? Эта цифра вполне возможна. Но 26,90... это хотелки.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:27

  Искатель написав:Капитан Очевидность, я там цветом выделил... что Вы написали 26,90. Может, Вы имели в виду 27,90? Эта цифра вполне возможна. Но 26,90... это хотелки.

Помнится мне, как в прошлом году тут ряд «экспертов» били себя в грудь (да какой там ряд - Все), и кричали, что 26.00 это wishful thinking и хотелки, при тамошнем курсе около 27.

Прошло немного времени, и мы увидели не только 26, но и 25, 24, 23...
Эсперты быстро перекрасились, на то они и эксперты.

Я говорил и буду говорить, что любое надувание щек с попытками спрогнозировать курс, рисовать графики на умняке, прикладывать мировые и местные события к курсу шепча ему «курсик, не болей», в Украине это как ставить ставку на рулетку.
Не больше и не меньше.
И любые удачные попадания укладываются во все ту же статистику выпадения черного или красного.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:29

  Hotab написав:
  fin написав:В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.

Не Вы ли весной-летом спрашивали совета по несколько раз ко дню: "что мне делать? Покупать сейчас, или подождать немного? А то я опоздал,а курс начал расти!"
Вы уже готовы давать свои прогнозы?


Да, он.Тролль наверное.Тут много подобных.и главное писал. что не успел купить, пришлось покупать дороже.Потом страдал. когда курс ниже стал.Алень это.
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