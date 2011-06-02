Zebra написав:

vitaliian написав: Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья. Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья.

Курс 1,16669 посчитал выгодным и конвертанул часть долларов в евро, когда будет 1,9 конвертану обратно.

Приходите на рынок криптовалют. Я например криптодоллары сдал на жизнь по 29 в сентябре, столько давали на криптобиржах, остаток откупил по 28.19Еврозона быстрее развалится, чем дождетесь 1.9Про вход в доллар по 26.50 может быть, но потом слили его по 27.20 вроде, и ждали 27, а я вам сказал, что 27.30 это дно - сам я откупался в районе между 27.33 и 27.45, то что слил по 27.95, оставлял тут сообщения. Теперь могу спокойно слиться по 28.40 и поиметь почти 3.5%, а вы довольствуетесь 0.44% на паре евро/доллар и в глубокой просадке по UAH/USD. И еще утверждаете, что мы доллародержатели что то потеряли