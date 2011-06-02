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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:31
asti написав:
а почему тогда на летнее время всё автоматом перешло весной? Я нигде галочек не ставил - мобильной версией пользуюсь/)
Потому, что тогда ты в овгз прибыльно был, для тебя специально делали.теперь в овгз одни лохи, делай сам.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:31
Captain Obvious написав:
Я говорил и буду говорить, что любое надувание щек с попытками спрогнозировать курс, ... в Украине это как ставить ставку на рулетку.
Что не мешает регулярно прогнозировать ракету на укрепление гривны
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:36
Хоть меня и опередили
, все же напишу результаты в привычном формате. Жалко выбрасывать то, что уже начал
За прошедшую неделю 02-06.11.2020 НБУ
продал 70 млн. Из них:
- выбором лучшей цены (тайно) - 20;
- по единому курсу (открыто) - 50.
Также купил 41 млн. Все по единому курсу.
Раскладка по дням с точностью до миллиона (а чего мелочиться?
):
- понедельник - продажа 70;
- вторник - 0;
- среда - 0;
- четверг - покупка 21;
- пятница - покупка 20.
"Лишний" миллион я отнес на четверг, поскольку в четверг ставка НБУ выглядела реалистичней.
Это первая неделя с начала июля, когда НБУ работал в обе стороны.
Чистая покупка с начала года составила 748.8 млн. Т.к. меня тут обвиняли в излишнем оптимизме, допишу, что это на порядок меньше, чем в прошлом году
Искатель написав:
Свопы на 17 млн...? Хм.
Не исключено. Инструмент новый (для нас), народу нужно было время, чтобы его распробовать. Возможно, понравилось.
Впрочем, т.к. мы ориентируемся по графе "прочие", там может оказаться все, что угодно.
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Сибарит
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:44
alex10 написав:
"Среднегодовой прогнозный курс валюты – 29,1 гривен за доллар, а прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривен за доллар."(с) ( Бюджет України 2021 - прийнято в 1-му читанні.
"Ну, тупиє..." (с) Кокси з 2006-ми сказали 27 , а тупікі з Бюджетного комітету 28,8... )))
Ну так правительство уже последние года 4 закладывает в бюджет прилично завышенные курсы, вы только заметили это?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:45
Сибарит написав:
За прошедшую неделю 02-06.11.2020 НБУ
продал 70 млн. Из них:
- выбором лучшей цены (тайно) - 20;
- по единому курсу (открыто) - 50.
Также купил 41 млн. Все по единому курсу.
Раскладка по дням с точностью до миллиона (а чего мелочиться? ):- понедельник - продажа 70;
вот он наш герой-минипулятор, очередной раз развернувший тренд. Чего они так боятся 29 или 30? Такое впечатление создается, что еще несколько лет будут морочить яй... и нервы этой серой мутной зоной 28-30, ударяясь каждый раз об ручной "потолок". А потом - ракета, может быть, сразу где-то на полтиник или 70.
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Alex2007
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:53
Кучинелли написав: Hotab написав: fin написав:
В этом году ракета вниз будет до 28 или чуть ниже. К весне до 27,5 . Дальше не знаю.
Не Вы ли весной-летом спрашивали совета по несколько раз ко дню: "что мне делать? Покупать сейчас, или подождать немного? А то я опоздал,а курс начал расти!"
Вы уже готовы давать свои прогнозы?
Да, он.Тролль наверное.Тут много подобных.и главное писал. что не успел купить, пришлось покупать дороже.Потом страдал. когда курс ниже стал.Алень это.
Ага. Я простой обычный пенсионер.
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fin
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:55
Zebra написав: vitaliian написав:
Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья.
Приходите на рынок криптовалют. Я например криптодоллары сдал на жизнь по 29 в сентябре, столько давали на криптобиржах, остаток откупил по 28.19
Курс 1,16669 посчитал выгодным и конвертанул часть долларов в евро, когда будет 1,9 конвертану обратно.
Еврозона быстрее развалится, чем дождетесь 1.9
Про вход в доллар по 26.50 может быть, но потом слили его по 27.20 вроде, и ждали 27, а я вам сказал, что 27.30 это дно - сам я откупался в районе между 27.33 и 27.45, то что слил по 27.95, оставлял тут сообщения. Теперь могу спокойно слиться по 28.40 и поиметь почти 3.5%, а вы довольствуетесь 0.44% на паре евро/доллар и в глубокой просадке по UAH/USD. И еще утверждаете, что мы доллародержатели что то потеряли
Біткоіни, Зьобра, не продавати треба було і міняти крипто долари по 29, а тримати і нині зливати по 15500... Знайшов чим хвалитися!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:56
Captain Obvious написав:
Какое-то ростишковое заклинание курса на ветке.
Еще в бубен постучите.
И шо по итогу?Наличка на выходные 28.30-28.40.Лучше стучать в бубен,чем звенеть бубенчиками.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:57
75stasstas75 написав:vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
Ну шо, пішло євро вниз?!
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