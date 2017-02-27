Искатель написав:Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".
Поддерживаю. Тоже стараюсь придерживаться подобной философии. Я всего 3 дня назад был на 65% в долларе и на 35% в гривне. Как только началась коррекция, продал половину долларов и зафиксировал профит. Сейчас на 70% в гривне и на 30% в долларе, который лежит в Конкорде на текущем счёте под 2%. Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%. Жду теперь удачный момент, чтобы снова запрыгнуть в доллар примерно на 70-75%. Этот момент может быть на следующей неделе, а может быть и позже (до 19-20 ноября включительно). В любом случае, я откуплюсь дешевле, чем сдавал. Что я имею в итоге: 1. Душевное спокойствие, так как я никогда не сливаю всю валюту - держу минимум 30% и периодически её покупаю/продаю в зависимости от роста/падения курса. 2. Стабильный доход от продажи доллара и процентов по грн на текущих счетах. 3. Весёлое настроение, когда читаю форум (ростишки, 26.9 в январе, по 50 в феврале и т.д.). п.с. с евро не играюсь из-за огромных спредов, в долларе надёжнее.
Сибарит написав: Раскладка по дням с точностью до миллиона (а чего мелочиться? ): - понедельник - продажа 70; - вторник - 0; - среда - 0; - четверг - покупка 21; - пятница - покупка 20. "Лишний" миллион я отнес на четверг, поскольку в четверг ставка НБУ выглядела реалистичней.
Тут на самом деле не поймешь. В четверг было два захода: 28,205, потом 28,20... Сегодня тоже два захода: 28,09, потом 28,07. Судя по характеру торгов, выглядит, что в четверг купили миллион по 28,20, но анализ ликвидности говорит о другом. Дождемся понедельника Он рассудит. Но по большому счету, как говорил В.В.Маяковский, "Какая разница?"
Опережающие индикаторы деловой и потребительской активности указывают заход на второе дно в ближайшие месяцы (так называемый W-shape сценарий). Менее глубокое, чем первое, но более длительное - эпидсезон только начинается. Вместе с этим, программы стимулирующей поддержки центральных банков будут целевыми и точечными - вертолетных денег, в отличие от весеннего локдауна, уже не планируют раздавать даже демократы США.
Первое дно у нас результировало 11%-ным падением ВВП, оттоком 1,5 млрд долларов ПИИ и 1,3 млрд долларов спекулятивных вложений в ОВГЗ, а также снижением курса гривны на 15%