Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:17

Искатель написав: Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25". Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евроЯ не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".

Поддерживаю. Тоже стараюсь придерживаться подобной философии. Я всего 3 дня назад был на 65% в долларе и на 35% в гривне. Как только началась коррекция, продал половину долларов и зафиксировал профит. Сейчас на 70% в гривне и на 30% в долларе, который лежит в Конкорде на текущем счёте под 2%. Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%. Жду теперь удачный момент, чтобы снова запрыгнуть в доллар примерно на 70-75%. Этот момент может быть на следующей неделе, а может быть и позже (до 19-20 ноября включительно). В любом случае, я откуплюсь дешевле, чем сдавал.Что я имею в итоге:1. Душевное спокойствие, так как я никогда не сливаю всю валюту - держу минимум 30% и периодически её покупаю/продаю в зависимости от роста/падения курса.2. Стабильный доход от продажи доллара и процентов по грн на текущих счетах.3. Весёлое настроение, когда читаю форум (ростишки, 26.9 в январе, по 50 в феврале и т.д.).п.с. с евро не играюсь из-за огромных спредов, в долларе надёжнее.