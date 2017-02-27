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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6735673667376738

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:17

  Искатель написав:Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро :) Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".

Поддерживаю. Тоже стараюсь придерживаться подобной философии. Я всего 3 дня назад был на 65% в долларе и на 35% в гривне. Как только началась коррекция, продал половину долларов и зафиксировал профит. Сейчас на 70% в гривне и на 30% в долларе, который лежит в Конкорде на текущем счёте под 2%. Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%. Жду теперь удачный момент, чтобы снова запрыгнуть в доллар примерно на 70-75%. Этот момент может быть на следующей неделе, а может быть и позже (до 19-20 ноября включительно). В любом случае, я откуплюсь дешевле, чем сдавал.
Что я имею в итоге:
1. Душевное спокойствие, так как я никогда не сливаю всю валюту - держу минимум 30% и периодически её покупаю/продаю в зависимости от роста/падения курса.
2. Стабильный доход от продажи доллара и процентов по грн на текущих счетах.
3. Весёлое настроение, когда читаю форум (ростишки, 26.9 в январе, по 50 в феврале и т.д.).
п.с. с евро не играюсь из-за огромных спредов, в долларе надёжнее.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:18

Qwerty
В ближайшее время пойдет, однозначно, устаканятся страсти по выборам в штатах и к 1.13-1.15 , даже не сомневаюсь.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:21

  75stasstas75 написав:Qwerty
В ближайшее время пойдет, однозначно, устаканятся страсти по выборам в штатах и к 1.13-1.15 , даже не сомневаюсь.

Аналогичное предложение-сдать по 1.18 и откупиться по 1.13.АНАЛитик должен страдать вместе со всеми,кто повелся.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:34

  Сибарит написав:
Раскладка по дням с точностью до миллиона (а чего мелочиться? :) ):
- понедельник - продажа 70;
- вторник - 0;
- среда - 0;
- четверг - покупка 21;
- пятница - покупка 20.
"Лишний" миллион я отнес на четверг, поскольку в четверг ставка НБУ выглядела реалистичней.


Тут на самом деле не поймешь. В четверг было два захода: 28,205, потом 28,20...
Сегодня тоже два захода: 28,09, потом 28,07. Судя по характеру торгов, выглядит, что в четверг купили миллион по 28,20, но анализ ликвидности говорит о другом.
Дождемся понедельника :) Он рассудит. Но по большому счету, как говорил В.В.Маяковский, "Какая разница?"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:10

Опережающие индикаторы деловой и потребительской активности указывают заход на второе дно в ближайшие месяцы (так называемый W-shape сценарий). Менее глубокое, чем первое, но более длительное - эпидсезон только начинается. Вместе с этим, программы стимулирующей поддержки центральных банков будут целевыми и точечными - вертолетных денег, в отличие от весеннего локдауна, уже не планируют раздавать даже демократы США.

Первое дно у нас результировало 11%-ным падением ВВП, оттоком 1,5 млрд долларов ПИИ и 1,3 млрд долларов спекулятивных вложений в ОВГЗ, а также снижением курса гривны на 15%

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zРадио
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  #<1 ... 6735673667376738
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