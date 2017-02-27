Искатель написав:Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".
Поддерживаю. Тоже стараюсь придерживаться подобной философии. Я всего 3 дня назад был на 65% в долларе и на 35% в гривне. Как только началась коррекция, продал половину долларов и зафиксировал профит. Сейчас на 70% в гривне и на 30% в долларе, который лежит в Конкорде на текущем счёте под 2%. Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%. Жду теперь удачный момент, чтобы снова запрыгнуть в доллар примерно на 70-75%. Этот момент может быть на следующей неделе, а может быть и позже (до 19-20 ноября включительно). В любом случае, я откуплюсь дешевле, чем сдавал. Что я имею в итоге: 1. Душевное спокойствие, так как я никогда не сливаю всю валюту - держу минимум 30% и периодически её покупаю/продаю в зависимости от роста/падения курса. 2. Стабильный доход от продажи доллара и процентов по грн на текущих счетах. 3. Весёлое настроение, когда читаю форум (ростишки, 26.9 в январе, по 50 в феврале и т.д.). п.с. с евро не играюсь из-за огромных спредов, в долларе надёжнее.
Сибарит написав: Раскладка по дням с точностью до миллиона (а чего мелочиться? ): - понедельник - продажа 70; - вторник - 0; - среда - 0; - четверг - покупка 21; - пятница - покупка 20. "Лишний" миллион я отнес на четверг, поскольку в четверг ставка НБУ выглядела реалистичней.
Тут на самом деле не поймешь. В четверг было два захода: 28,205, потом 28,20... Сегодня тоже два захода: 28,09, потом 28,07. Судя по характеру торгов, выглядит, что в четверг купили миллион по 28,20, но анализ ликвидности говорит о другом. Дождемся понедельника Он рассудит. Но по большому счету, как говорил В.В.Маяковский, "Какая разница?"
Опережающие индикаторы деловой и потребительской активности указывают заход на второе дно в ближайшие месяцы (так называемый W-shape сценарий). Менее глубокое, чем первое, но более длительное - эпидсезон только начинается. Вместе с этим, программы стимулирующей поддержки центральных банков будут целевыми и точечными - вертолетных денег, в отличие от весеннего локдауна, уже не планируют раздавать даже демократы США.
Первое дно у нас результировало 11%-ным падением ВВП, оттоком 1,5 млрд долларов ПИИ и 1,3 млрд долларов спекулятивных вложений в ОВГЗ, а также снижением курса гривны на 15%
zРадио написав:Опережающие индикаторы деловой и потребительской активности указывают заход на второе дно в ближайшие месяцы (так называемый W-shape сценарий). Менее глубокое, чем первое, но более длительное - эпидсезон только начинается. Вместе с этим, программы стимулирующей поддержки центральных банков будут целевыми и точечными - вертолетных денег, в отличие от весеннего локдауна, уже не планируют раздавать даже демократы США.
Отрывок из субботнего вечернего оффтопа: "Тем не менее, казначейство объявило в понедельник, что планирует привлечь $617 млрд в четвертом квартале. Эта цифра “отражает предположение о том, что будет принят закон, разрешающий дополнительные расходы в размере $1 трлн”, - сказал Брайан Смит, заместитель помощника министра финансов по федеральным финансам, в заявлении по электронной почте."
Искатель написав:Мне абсолютно пофиг, растет или падает доллар, у меня есть и гривна, и доллар, и даже немного евро Я не держу все в матраце и не кричу: "Скоро 50", не отношу все на депозиты в гривне (хотя такие тоже имеются) и не кричу: "Завтра 23-25".
Поддерживаю. Тоже стараюсь придерживаться подобной философии. Я всего 3 дня назад был на 65% в долларе и на 35% в гривне. Как только началась коррекция, продал половину долларов и зафиксировал профит. Сейчас на 70% в гривне и на 30% в долларе, который лежит в Конкорде на текущем счёте под 2%. Гривна на текущих в Форварде (30к) под 15% и в Конкорде под 8%. Жду теперь удачный момент, чтобы снова запрыгнуть в доллар примерно на 70-75%. Этот момент может быть на следующей неделе, а может быть и позже (до 19-20 ноября включительно). В любом случае, я откуплюсь дешевле, чем сдавал. Что я имею в итоге: 1. Душевное спокойствие, так как я никогда не сливаю всю валюту - держу минимум 30% и периодически её покупаю/продаю в зависимости от роста/падения курса. 2. Стабильный доход от продажи доллара и процентов по грн на текущих счетах. 3. Весёлое настроение, когда читаю форум (ростишки, 26.9 в январе, по 50 в феврале и т.д.). п.с. с евро не играюсь из-за огромных спредов, в долларе надёжнее.
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Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить. «» Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью. «» Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.