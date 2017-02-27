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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6736673767386739

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:19

[quote="5093959:Lady_N"]
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
«»
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
«»
Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

Здравствуйте , Милая Барышня !
Вы Умничка !
Александр Алексеевич очень любил новичков , особенно женщин .
Очень любезно всегда общался .
Первый мой бан от него был за пререкания с Оксаной .)))

Сегодня произошло трагическое событие.
Умер мой кумир , Великий М.М. Жванецкий !

Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .
....Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

...."Когда не очень хочешь, не очень и получаешь"

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

......."Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем."

Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма.

........"Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг."

Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже.

........."Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

......."Жизнь — как рояль. Клавиша белая, клавиша черная,.. Крышка.



......"Чистая совесть — признак плохой памяти."

О Валюте
28.27-28.35.
Напротив бывшего ресторана Лахти .
Извините , что так долго .
Барышне ПЛЮС !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:36

  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2. Гадаю, що до 10 ранку у понеділок будуть саме такі курси у цих банках. А далі хто його знає чи уверх чи донизу. За пораду дякую. :D
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:59

  dir написав:
  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2. Гадаю, що до 10 ранку у понеділок будуть саме такі курси у цих банках. А далі хто його знає чи уверх чи донизу. За пораду дякую. :D

Рядом с банком забор и на заборе написано,а за забором нака..но.Не морочьте нам нервы.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:04

  холява написав:
  Lady_N написав:Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .

Добрый вечер, ув. Холява!
Вы один из немногих, кого мне здесь интересно читать.
Благодарю за Ваше остроумие и находчивость, Ваш ответ на мой пост просто изумительный :!:
На форуме я не новичок :wink:
Lady_N
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