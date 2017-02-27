Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:19

[quote="5093959:Lady_N"]

Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

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Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

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Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.



Здравствуйте , Милая Барышня !

Вы Умничка !

Александр Алексеевич очень любил новичков , особенно женщин .

Очень любезно всегда общался .

Первый мой бан от него был за пререкания с Оксаной .)))



Сегодня произошло трагическое событие.

Умер мой кумир , Великий М.М. Жванецкий !



Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .

....Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.



...."Когда не очень хочешь, не очень и получаешь"



Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.



......."Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем."



Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма.



........"Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг."



Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже.



........."Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.



Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.



......."Жизнь — как рояль. Клавиша белая, клавиша черная,.. Крышка.







......"Чистая совесть — признак плохой памяти."



О Валюте

28.27-28.35.

Напротив бывшего ресторана Лахти .

Извините , что так долго .

Барышне ПЛЮС !