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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6737673867396740>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:19

[quote="5093959:Lady_N"]
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
«»
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
«»
Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

Здравствуйте , Милая Барышня !
Вы Умничка !
Александр Алексеевич очень любил новичков , особенно женщин .
Очень любезно всегда общался .
Первый мой бан от него был за пререкания с Оксаной .)))

Сегодня произошло трагическое событие.
Умер мой кумир , Великий М.М. Жванецкий !

Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .
....Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

...."Когда не очень хочешь, не очень и получаешь"

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

......."Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем."

Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма.

........"Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг."

Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже.

........."Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

......."Жизнь — как рояль. Клавиша белая, клавиша черная,.. Крышка.



......"Чистая совесть — признак плохой памяти."

О Валюте
28.27-28.35.
Напротив бывшего ресторана Лахти .
Извините , что так долго .
Барышне ПЛЮС !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:36

  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2. Гадаю, що до 10 ранку у понеділок будуть саме такі курси у цих банках. А далі хто його знає чи уверх чи донизу. За пораду дякую. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:59

  dir написав:
  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2. Гадаю, що до 10 ранку у понеділок будуть саме такі курси у цих банках. А далі хто його знає чи уверх чи донизу. За пораду дякую. :D

Рядом с банком забор и на заборе написано,а за забором нака..но.Не морочьте нам нервы.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:04

  холява написав:
  Lady_N написав:Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .

Добрый вечер, ув. Холява!
Вы один из немногих, кого мне здесь интересно читать.
Благодарю за Ваше остроумие и находчивость, Ваш ответ на мой пост просто изумительный :!:
На форуме я не новичок :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:54

Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:18

  komp написав:Зображення


Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:21

  dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.

Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:25

  Lady_N написав:
  холява написав:
  Lady_N написав:Постараюсь в режиме он-лайн ответить на его фразы , его фразами .

Добрый вечер, ув. Холява!
Вы один из немногих, кого мне здесь интересно читать.
Благодарю за Ваше остроумие и находчивость, Ваш ответ на мой пост просто изумительный :!:
На форуме я не новичок :wink:


.....)))) лежу , читаю М.М.Жванецкого.
" том 2,страница 142 "Собрание на ликероводочном (в оригинале вместе написано, редактор тире ставит ) заводе.(48)

Подпись" Для Р.Карцева и В .Ильченко .
НАЛИВАЮ ИЗ ГРАФИНА .
ПОНТОНУЛСЯ...(((

Я благодарен Вам , Спасибо .
На самом деле на нашем форуме ОЧЕНЬ много людей , которые интересны .
Интересны все.
У каждого свое видение , у каждого своя жизнь, которая так или иначе выходит на наш форум .
Вот , как по походке узнают о развитии одного из полушарий мозга , так и по написанному можно много о чем судить .
Есть очень много компетентных людей в тех отраслях где работают .
Есть противопоставляющие себя другим ,есть спокойные и добрые , безобидные .
Всем благодарен , что пишут , делятся своей инфой и соображениями .
Форум -МИРОВОЙ.
С Уважением , семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:27

dir Вечером некоторые особо безбашенные стояли на приём 28.32.И по евро 33.35.Завтра можем увидеть на приём 28.35,если подтянется наличка из периферии.Даже на вашей улице.
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