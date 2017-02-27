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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6737673867396740

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:37

  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:46

  Igneus написав:
  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.

Вы помните Ильича в 76?Он и два слова связать уже не мог.Время уже не то.Вангую,что можем увидеть Вову Путлера президентом в году так 2040-вом.А может быть и 2070-ом. :shock:Вместе c Лукашеску.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в П'ят 06 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:52

  dir написав:
  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2.

Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет.

В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 06 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:53

  Дед Мороз написав:
  dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.

Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:55

  dir написав:
  Дед Мороз написав:
  dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.

Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?

Хотите я вам завтра покажу квитанцию из ближайшей обменки на продажу 27.5?Что вы тогда съедите?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:59

dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Суб 07 лис, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:59

  Igneus написав:
  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.


Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось.
Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная.
Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента.
Рейган был помоложе и немного проскочил, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения.
https://www.svoboda.org/a/30482141.html

А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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