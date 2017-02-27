Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:59

Igneus написав: freeze написав: Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу. Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки.Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?

Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.

А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков. Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.

Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось.Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная.Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента.Рейган немного проскочил, но он и более молодым избирался, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали в 83 года. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения.А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.