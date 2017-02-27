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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67386739674067416742>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:37

  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:46

  Igneus написав:
  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.

Вы помните Ильича в 76?Он и два слова связать уже не мог.Время уже не то.Вангую,что можем увидеть Вову Путлера президентом в году так 2040-вом.А может быть и 2070-ом. :shock:Вместе c Лукашеску.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в П'ят 06 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:52

  dir написав:
  stryzhko написав:
dir написав: Вижу у Альянса 28,15

Так беріть, як бачите. У нас таких немає. А обмінки світять 28.3/28.4)) і поглядають вверх на вихідні.
Це у Києві. Альянс-банк на Січових Стрільців(колишня Артема). А поряд сусідні двері ОТП-банк 28.2.

Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет.

В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 06 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:53

  Дед Мороз написав:
  dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.

Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?Зображення
Востаннє редагувалось dir в Суб 07 лис, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:55

  dir написав:
  Дед Мороз написав:
  dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.

Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?

Хотите я вам завтра покажу квитанцию из ближайшей обменки на продажу 27.5?Что вы тогда съедите?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:59

dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Суб 07 лис, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:59

  Igneus написав:
  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.


Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось.
Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная.
Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента.
Рейган немного проскочил, но он и более молодым избирался, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали в 83 года. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения.
https://www.svoboda.org/a/30482141.html

А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:05

dir Любая касса финкомпании или банка в течении операционного дня может ставить любой курс.Хоть 1 к 1.Но даже страшно подумать,что с вами будет,если в чеке будет 100у.е за 100 гривен)))
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Суб 07 лис, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:06

  Дед Мороз написав:dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Для вас как для бывалого
Зображення
Время видите? Это вечерняя касса ОТП.
Востаннє редагувалось dir в Суб 07 лис, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:08

  freeze написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. :mrgreen: Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.

Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело?
Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение.
А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.


Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось.
Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная.
Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента.
Рейган немного проскочил, но он и более молодым избирался, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали в 83 года. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения.
https://www.svoboda.org/a/30482141.html

А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.

Та хто знає, що гірше - професійний політик, який може щось забути, чи професійний комік, якому нема чого забувати. Хоча американцям, певно, приємно, що за них так переживають в далекій Одесі. :)
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