freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело? Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение. А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело? Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение. А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
Вы помните Ильича в 76?Он и два слова связать уже не мог.Время уже не то.Вангую,что можем увидеть Вову Путлера президентом в году так 2040-вом.А может быть и 2070-ом. Вместе c Лукашеску.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в П'ят 06 лис, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.
Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?
Востаннє редагувалось dir в Суб 07 лис, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
dir написав:Дед Мороз Живу напротив этих банков на Сичевых Стрельцов. Для интереса зашёл спросил. Да есть доллары, и да по курсам 28,15 в Альянсе и 28.20 в ОТП. Ажиотажа из желающих купить не было. В субботу-воскресенье они не работают. С 9 до 10 в понедельник пока не открылся межбанк скорее всего кассы будут работать по этим курсам. Межбанк может внести коррективы.
Я тоже знаю эти банки на бывшей Артема.А также знаю вереницу оптовых обменок до Львовской площади.И при такой продаже,доллары были бы в кассе пару минут.Потому что обменки в десяти шагах стояли на приём 28.25.Так что не вводите в оману публику.
А если квитанцию о покупке покажу. Галстук будете кушать?
Хотите я вам завтра покажу квитанцию из ближайшей обменки на продажу 27.5?Что вы тогда съедите?
freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело? Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение. А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось. Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная. Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента. Рейган немного проскочил, но он и более молодым избирался, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали в 83 года. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения. https://www.svoboda.org/a/30482141.html
А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.
freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
Думаете, что COVID и в этом случае сделает свое черное дело? Кстати, она ж из юристов, о которых у Вас негативное мнение. А вообще действительно удивляет, что в США копируют возраст советских политиков.
Я думаю не на Ковид, а на Альцгеймера, у меня пару знакомых повстречались с ним, так что я помню как всё начиналось, вот так примерно и было, пёрлы в речи, путаница муж-жена, непонятные цифры в мозге, сначала по чуть-чуть, вроде в шутку превращалось. Но радует, что в США всё-таки есть база и система предохранителей. Как сказал мой шурин, проголосовавший за Байдена, старик, конечно, плох, но у него команда сильная. Байдену, конечно, здоровья, но сомневаюсь, что через три года он будет выполнять тяжелые обязанности президента. Рейган немного проскочил, но он и более молодым избирался, Альцгеймер у него через пять лет после ухода с поста диагностировали в 83 года. Хотя уже к концу президентства Рейгана задавались иногда недоуменные вопросы по поводу некоторых странностей поведения. https://www.svoboda.org/a/30482141.html
А про моё негативное мнение про юристов что-то попутали, очень нужная профессия.
Та хто знає, що гірше - професійний політик, який може щось забути, чи професійний комік, якому нема чого забувати. Хоча американцям, певно, приємно, що за них так переживають в далекій Одесі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.