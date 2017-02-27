Дед Мороз написав:dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Для вас как для бывалого
Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.
Там же написано 800$. Можно было больше. В понедельник с утра докуплю если курс сохранится. Но уже в Альянсе по 28.15. Просто в Альянс на пару минут опоздал. Думал, что у них то-же вечерняя касса. Но наличие долларов и курс 28.15 в банке подтвердили. Вы не заглавие читайте, а посмотрите всё изображение.
Востаннє редагувалось dir в Суб 07 лис, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
dir написав:И что не так с картинкой , умелец?
Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com?
Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
dir написав:У меня на компе отлично открывается.
У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
dir написав:И что не так с картинкой , умелец?
Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com? Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
dir написав:У меня на компе отлично открывается.
У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.
Сделай скидку ветерану.Ему ещё в понедельник дежурить под Альянсом.Пожелаем ему удачной охоты)
А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
dir написав:И что не так с картинкой , умелец?
Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com? Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
dir написав:У меня на компе отлично открывается.
У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.
Сделай скидку ветерану.Ему ещё в понедельник дежурить под Альянсом.Пожелаем ему удачной охоты)
Обожаю хамовитых хлопцев. Сам был таким зубастым нигилистом, но не тыкалом,(в мои 90-е можно было быстро "дотыкаться") в вашем , судя по написанию, возрасте. Я только боюсь , что мы с вами в разных "весовых" категориях. Надеюсь вы догадываетесь о каких категориях идёт речь(не бойцовских конечно же). По поводу скидок. Даже вам, если подойдёте в понедельник в указанные банки может так "повезти". Но мы не знаем, что будет дальше. Разве доллар не может в понедельник при открытии межбанка вниз? И тогда сегодняшний курс(ну тот с которым пареньку повезло) не окажется выгодным. Мелкий арбитраж ни к чему. СКВ нужна на жизнь там где с гривней делать нечего. В такие периоды нестабильности с арбитражём ещё и влететь легко можно.