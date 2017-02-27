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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6739674067416742>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:09

  dir написав:
  Дед Мороз написав:dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Для вас как для бывалого
Зображення

Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.

У него сумма 800, он просто не умеет вставлять картинки. Так же как не умеет просто взять и написать "я сегодня купил в ОТП по 28.2".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:16

  Дед Мороз написав:
  dir написав:
  Дед Мороз написав:dir Вынаверное слишком зелены в этой теме.Не нужно спорить.Иногда банки выставляют курсы такие, по которым не работают.Для чего они это делают?Догадайтесь,
Для вас как для бывалого
Зображення

Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.

Там же написано 800$. Можно было больше. В понедельник с утра докуплю если курс сохранится. Но уже в Альянсе по 28.15. Просто в Альянс на пару минут опоздал. Думал, что у них то-же вечерняя касса. Но наличие долларов и курс 28.15 в банке подтвердили. Вы не заглавие читайте, а посмотрите всё изображение.
Востаннє редагувалось dir в Суб 07 лис, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Дед Мороз написав:Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.

У него сумма 800, он просто не умеет вставлять картинки. Так же как не умеет просто взять и написать "я сегодня купил в ОТП по 28.2".

Уверен,что тут же побежал через дорогу и сдал возле Атласа по 28.30.Повезло пареньку,бывает)
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:19

  Дед Мороз написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Дед Мороз написав:Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.

У него сумма 800, он просто не умеет вставлять картинки. Так же как не умеет просто взять и написать "я сегодня купил в ОТП по 28.2".

Уверен,что тут же побежал через дорогу и сдал возле Атласа по 28.30.Повезло пареньку,бывает)
Спасибо за паренька на моём шестом десятке. Уже не быстро бегаю. :lol:
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Дед Мороз написав:Сумма?100?И про какие металлы идёт речь? Чугуний или люминий?Вы не на той ветке, уважаемый.

У него сумма 800, он просто не умеет вставлять картинки. Так же как не умеет просто взять и написать "я сегодня купил в ОТП по 28.2".
Чего так в третьем лице? И что не так с картинкой , умелец? У меня на компе отлично открывается.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:24

Тогда кассир вам сделала скидку на почтенный возраст.Ветерану валютного фронта.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dir написав:Чего так в третьем лице?

А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
  dir написав:И что не так с картинкой , умелец?

Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com?

На, смотри https://pasteboard.co/JzaoZOQ.png

Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
  dir написав:У меня на компе отлично открывается.

У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Чего так в третьем лице?

А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
  dir написав:И что не так с картинкой , умелец?

Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com? Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
  dir написав:У меня на компе отлично открывается.

У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.

Сделай скидку ветерану.Ему ещё в понедельник дежурить под Альянсом.Пожелаем ему удачной охоты)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:55

  Дед Мороз написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Чего так в третьем лице?

А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
  dir написав:И что не так с картинкой , умелец?

Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com? Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
  dir написав:У меня на компе отлично открывается.

У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.

Сделай скидку ветерану.Ему ещё в понедельник дежурить под Альянсом.Пожелаем ему удачной охоты)
Обожаю хамовитых хлопцев. Сам был таким зубастым нигилистом, но не тыкалом,(в мои 90-е можно было быстро "дотыкаться") в вашем , судя по написанию, возрасте. Я только боюсь , что мы с вами в разных "весовых" категориях. Надеюсь вы догадываетесь о каких категориях идёт речь(не бойцовских конечно же). По поводу скидок. Даже вам, если подойдёте в понедельник в указанные банки может так "повезти". Но мы не знаем, что будет дальше. Разве доллар не может в понедельник при открытии межбанка вниз? И тогда сегодняшний курс(ну тот с которым пареньку повезло) не окажется выгодным. Мелкий арбитраж ни к чему. СКВ нужна на жизнь там где с гривней делать нечего. В такие периоды нестабильности с арбитражём ещё и влететь легко можно.
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