dir написав: Чего так в третьем лице? Чего так в третьем лице?

dir написав: И что не так с картинкой , умелец? И что не так с картинкой , умелец?

dir написав: У меня на компе отлично открывается. У меня на компе отлично открывается.

А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com?На, смотриВроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.