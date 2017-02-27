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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6739674067416742

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 195
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Чего так в третьем лице?

А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
  dir написав:И что не так с картинкой , умелец?

Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com?

На, смотри https://pasteboard.co/JzaoZOQ.png

Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
  dir написав:У меня на компе отлично открывается.

У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.

Я наступаю в форуме на фотку и она открывается. Информация считывается. Это всё , что нужно. Остальная эстетика то такое. Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули". Берегите себя. Тут каждый день такое происходит, что не понятно на кого нарвёшься.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"

В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов.
Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.

Ну и к слову о вежливости. Каждый раз когда всплывает эта гнилая тема выканья я напоминаю что правильное "выканье" невозможно без использвания имеи оппонента/собеседника. Но ни разу те кто предъявляли мне претензии, не обращались ко мне нормально по имени. Особо упоротые иногда кривляли, но это лишь как способ дополнительно продемонстрировать своё хамство замаскированное под попытку научить меня вежливости.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 07 лис, 2020 01:31, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:30

  Дед Мороз написав:Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.

Как и предполагалось,наличка не поверила в быстрое покращення дел в экономике и бравому рапортованию товарища Шмыгаля,и потянулась к более реальным цифрам.Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"

В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов.
Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.

Ну и к слову о вежливости. Каждый раз когда всплывает эта гнилая тема выканья я напоминаю что правильное выканье" невозможно без использвания имеи оппонента/собеседника. Но ни разу те кто предъявляли мне претензии, не обращались ко мне нормально по имени. Особо упоротые иногда кривляли, но это лишь как способ дополнительно продемонстрировать своё хамство замаскированное под попытку научить меня вежливости.

Успойтесь.Мы же идём в Европу.А там все на «ты»И как-то живут с этим)
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:55

Ну и так как «мы с Тамарой ходим парой»,судя по смене тренда рашисткой рупии аккурат после обеда,дальнейшее ослабление рупии в понедельник синхронно повлияет на наш независимый и самый честный МБ.Вот и поглядим,как оно будет.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 02:18

  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)
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