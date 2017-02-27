Додано: Суб 07 лис, 2020 03:36

vitaliy_berdinskikh написав: dir написав: Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули" Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"

В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов.

Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.

В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов.Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.

Действительно при приёме в комсомол в первичке говорили ты. Юноша или девушка имели дело со своими ровесниками-комсомольцами или близкими по возрасту людьми с которыми они учились или работали. В обычной жизни до собрания по приёму в комсомол они были на ты и странно как они могли быть на вы. А вот когда после первички будущие комсомольцы приходили в райком или комитет с правами райкома, там к ним обращались на вы. После ВУЗа, придя на производство и со временем возглавив участок со 120 работниками, мы с ними были то-же на вы. Я обращался на вы и по имени или по имени отчеству, они ко мне исключительно по имени отчеству. Панибратство здесь ни к чему. На ты исключительно с несколькими ИТРовцами с которыми сложились дружеские отношения. Меня очень раздражали в Кабмине повадки Азарова с его хроническим тыканьем. Ну да ладно, шо було то загуло. Такое ощущение, что мы на пороге значительных курсовых изменений. Здесь шутили на тему будильника на 9 утра в понедельник. Может и надо идти и не с карманными деньгами по дороге домой(как вчера), а специально подготовившись за выходные. Вероятно и определённость по американским выборам проявится за выходные.