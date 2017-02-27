А как писать о третьем лице при обращении к другому участнику форума? Ну и был бы у тебя вменяемый никнейм можно было предъявить претензии почему я пишу не упоминая имени и используя местоимение. Но ты ж просто dir.
dir написав:И что не так с картинкой , умелец?
Мне вставить скриншот чтобы показать как выглядит твоя картинка в форуме, на сайте hostingkartinok.com?
Вроде очевидно и так что нихрена не видно при первом подходе. Ну и фоткать можно было не весь листок, а только значимую часть квитанции, и не перевернутой камерой. Но то уже мелочи на фоне того что из-за необрезанного изображения сумма "ушла за горизонт".
dir написав:У меня на компе отлично открывается.
У тебя на компе да. Только мы не у тебя на компе, а на форуме на неё смотрим.
Я наступаю в форуме на фотку и она открывается. Информация считывается. Это всё , что нужно. Остальная эстетика то такое. Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули". Берегите себя. Тут каждый день такое происходит, что не понятно на кого нарвёшься.
dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"
В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов. Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.
Ну и к слову о вежливости. Каждый раз когда всплывает эта гнилая тема выканья я напоминаю что правильное "выканье" невозможно без использвания имеи оппонента/собеседника. Но ни разу те кто предъявляли мне претензии, не обращались ко мне нормально по имени. Особо упоротые иногда кривляли, но это лишь как способ дополнительно продемонстрировать своё хамство замаскированное под попытку научить меня вежливости.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 07 лис, 2020 01:31, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Дед Мороз написав:Что-то наличка не особо верит муткам на МБ.Сдается мне,что потянется МБ к курсам наличного рынка после обеда.
Как и предполагалось,наличка не поверила в быстрое покращення дел в экономике и бравому рапортованию товарища Шмыгаля,и потянулась к более реальным цифрам.Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?
dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"
В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов. Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.
Ну и к слову о вежливости. Каждый раз когда всплывает эта гнилая тема выканья я напоминаю что правильное выканье" невозможно без использвания имеи оппонента/собеседника. Но ни разу те кто предъявляли мне претензии, не обращались ко мне нормально по имени. Особо упоротые иногда кривляли, но это лишь как способ дополнительно продемонстрировать своё хамство замаскированное под попытку научить меня вежливости.
Успойтесь.Мы же идём в Европу.А там все на «ты»И как-то живут с этим)
Ну и так как «мы с Тамарой ходим парой»,судя по смене тренда рашисткой рупии аккурат после обеда,дальнейшее ослабление рупии в понедельник синхронно повлияет на наш независимый и самый честный МБ.Вот и поглядим,как оно будет.
dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"
В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов. Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.
Действительно при приёме в комсомол в первичке говорили ты. Юноша или девушка имели дело со своими ровесниками-комсомольцами или близкими по возрасту людьми с которыми они учились или работали. В обычной жизни до собрания по приёму в комсомол они были на ты и странно как они могли быть на вы. А вот когда после первички будущие комсомольцы приходили в райком или комитет с правами райкома, там к ним обращались на вы. После ВУЗа, придя на производство и со временем возглавив участок со 120 работниками, мы с ними были то-же на вы. Я обращался на вы и по имени или по имени отчеству, они ко мне исключительно по имени отчеству. Панибратство здесь ни к чему. На ты исключительно с несколькими ИТРовцами с которыми сложились дружеские отношения. Меня очень раздражали в Кабмине повадки Азарова с его хроническим тыканьем. Ну да ладно, шо було то загуло. Такое ощущение, что мы на пороге значительных курсовых изменений. Здесь шутили на тему будильника на 9 утра в понедельник. Может и надо идти и не с карманными деньгами по дороге домой(как вчера), а специально подготовившись за выходные. Вероятно и определённость по американским выборам проявится за выходные.
Дед Мороз Судя по выделенным капсом буквам в слове АНАЛитик тема АНАЛа вас чрезвычайно беспокоит, это по Фрейду, ну а насчет евро - я не считаю эту валюту надежным активом, от слова совсем, так что ваше предложение сдать/откупиться - мимо, я данной валютой просто не оперирую.
freeze написав:Шансы Штатам получить первую женщину-президента в ближайшие четыре года становятся неимоверно высоки. Леонид Ильич Байден и так уже запутывается в двух предложениях и несёт часто пургу. Вся надежда на Камалу.
Нечто подобное в американской истории уже было, только без женщины Рекомендую фильм Власть/Vice(2018)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой