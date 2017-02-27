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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 09:33
Друже Сибарит
, я просматривал данные за четверг по межбанку, и тут меня осенило.
На самом деле в четверг НБУ купил 21, а не 20. Но 20 по 28,205 он купил в обычное время, а еще 1 млн. по 28,20 - после 15:30, т.е. ТОМом. Поэтому в анализе ликвидности мы его и не увидели.
А вот в пятницу было куплено четко 20 по 28,09, по 28,07 хотелку не удовлетворили.
Так что окончательно подтвердил высказанное Вами предположение
. В очередной раз респект!
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Додано: Суб 07 лис, 2020 09:45
75stasstas75 написав:Дед Мороз
Судя по выделенным капсом буквам в слове АНАЛитик тема АНАЛа вас чрезвычайно беспокоит, это по Фрейду, ну а насчет евро - я не считаю эту валюту надежным активом, от слова совсем, так что ваше предложение сдать/откупиться - мимо, я данной валютой просто не оперирую.
Не оперируешь-не комментируй!Рожденный ползать-летать не может!
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