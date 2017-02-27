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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6740674167426743

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 196
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
29
28,50-29,00
39%
77
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:33

Друже Сибарит, я просматривал данные за четверг по межбанку, и тут меня осенило.

На самом деле в четверг НБУ купил 21, а не 20. Но 20 по 28,205 он купил в обычное время, а еще 1 млн. по 28,20 - после 15:30, т.е. ТОМом. Поэтому в анализе ликвидности мы его и не увидели.
А вот в пятницу было куплено четко 20 по 28,09, по 28,07 хотелку не удовлетворили.

Так что окончательно подтвердил высказанное Вами предположение. В очередной раз респект!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:41

  Амвросий написав:
  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)

а чому саме до цієї дати?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:45

  75stasstas75 написав:Дед Мороз
Судя по выделенным капсом буквам в слове АНАЛитик тема АНАЛа вас чрезвычайно беспокоит, это по Фрейду, ну а насчет евро - я не считаю эту валюту надежным активом, от слова совсем, так что ваше предложение сдать/откупиться - мимо, я данной валютой просто не оперирую.

Не оперируешь-не комментируй!Рожденный ползать-летать не может!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:56

  Амвросий написав:
  Дед Мороз написав:Можно,конечно,всех заставить сидеть дома и выпотрошить последние заначки у населения.А дальше что?


А тут не так и много времени нужно протянуть, до 1 июля 2021 совсем ничего осталось :)

Даже страшно подумать,что будет в ночь на 1 июля 2021 года.
Дед Мороз
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