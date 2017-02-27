Друже Сибарит, я просматривал данные за четверг по межбанку, и тут меня осенило.
На самом деле в четверг НБУ купил 21, а не 20. Но 20 по 28,205 он купил в обычное время, а еще 1 млн. по 28,20 - после 15:30, т.е. ТОМом. Поэтому в анализе ликвидности мы его и не увидели. А вот в пятницу было куплено четко 20 по 28,09, по 28,07 хотелку не удовлетворили.
75stasstas75 написав:Дед Мороз Судя по выделенным капсом буквам в слове АНАЛитик тема АНАЛа вас чрезвычайно беспокоит, это по Фрейду, ну а насчет евро - я не считаю эту валюту надежным активом, от слова совсем, так что ваше предложение сдать/откупиться - мимо, я данной валютой просто не оперирую.
Не оперируешь-не комментируй!Рожденный ползать-летать не может!
vitaliy_berdinskikh написав:Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет.
часто покупал/продавал валюту до 2015 в любой кассе банка или обменке 2000$ всегда было. Потом ввели "плавающий курс" и банки перестали системно работать с валютой. Купить или продать человеку с улицы 3000-10000$ проблема! Особенно евро.
Одну и ту же картину наблюдал в 2х разных банках - бис и тас, пока я сидел оформлял бумаги заходили люди (часто) спрашивали в кассе валюту, им всегда говорили нет, хотя валюта в кассе была. В этом плане стратегию выбирает кассир (центр.офис не видит есть ли спрос на валюту в том отделении), и продавать/покупать валюту решение принимает тоже он (или руководитель отделения). Чтобы купить крупную сумму я звоню на ГЛ и резервирую её, заодно мне говорят в какое отделение подъехать. Тогда уже кассир не принимает решение, а просто выполняет свои обязанности. Конечно если в банке нет обмена онлайн, к которому часто прилагается комиссия на вывод средств.
vitaliy_berdinskikh написав:В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча".
обменки с текущими курсами на табло в 90% розница и наличие сумм свыше 2-3 тыс долларов там не гарантируется. А евро почти никогда нет. Оптовые обменки спрятаны во дворах в подворотнях, работают без вывести, некоторые рассылают курсы в телеграмм, курсы выгоднее, валюта и гривна есть всегда. И до сих пор живы валютчики, которые пасутся здесь на миняйле, а также на каждом рынке вообще где угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 лис, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:часто покупал/продавал валюту до 2015 в любой кассе банка или обменке 2000$ всегда было. Потом ввели "плавающий курс" и банки перестали системно работать с валютой.
А как же ограничение на покупку валюты на 3 000 грн с 14-го года? И обсуждаемые тут кроссовки и 230 долл в одни руки.
Ограничения были, но речь не об этом, проблемы валютообмена в банках остались и после отмены ограничений. Сейчас звоню заказываю и только тогда прихожу. Недавно наобум попробовал сдать 4000 евро в кредит-алкоголь и не взяли (я не клиент этой банки если что).
Летом дошло до маразма, в Полтава-банк мне отказали в обмене через кассу, сказали только через депозит. То есть внести гривну с зачислением евро на текущий счёт (чтобы затем заказать и снять) невозможно. Их "выгодный курс" это сыр в мышеловке, замануха на бесплатный депозит. Может такое ноу хау - инициатива конкретного отделения, не знаю и не хочу знать.
Что-то здесь недорегулировано, у банков которые отказываются делать валютообмен по заявленному ими же курсу надо отзывать лицензию на обмен валюты, чтобы не пудрили людям мозги. Пусть вкладывают деньги в маркетинг, вместо того чтобы светить курсы по которым нельзя ни продать ни купить валюту.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat