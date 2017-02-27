Додано: Суб 07 лис, 2020 11:10

vitaliy_berdinskikh написав: Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет. Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет.

vitaliy_berdinskikh написав: В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча". В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча".

часто покупал/продавал валюту до 2015 в любой кассе банка или обменке 2000$ всегда было. Потом ввели "плавающий курс" и банки перестали системно работать с валютой. Купить или продать человеку с улицы 3000-10000$ проблема! Особенно евро.Одну и ту же картину наблюдал в 2х разных банках - бис и тас, пока я сидел оформлял бумаги заходили люди (часто) спрашивали в кассе валюту, им всегда говорили нет, хотя валюта в кассе была. В этом плане стратегию выбирает кассир (центр.офис не видит есть ли спрос на валюту в том отделении), и продавать/покупать валюту решение принимает тоже он (или руководитель отделения). Чтобы купить крупную сумму я звоню на ГЛ и резервирую её, заодно мне говорят в какое отделение подъехать. Тогда уже кассир не принимает решение, а просто выполняет свои обязанности. Конечно если в банке нет обмена онлайн, к которому часто прилагается комиссия на вывод средств.обменки с текущими курсами на табло в 90% розница и наличие сумм свыше 2-3 тыс долларов там не гарантируется. А евро почти никогда нет. Оптовые обменки спрятаны во дворах в подворотнях, работают без вывести, некоторые рассылают курсы в телеграмм, курсы выгоднее, валюта и гривна есть всегда. И до сих пор живы валютчики, которые пасутся здесь на миняйле, а также на каждом рынке вообще где угодно.