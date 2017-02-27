Друже Сибарит, я просматривал данные за четверг по межбанку, и тут меня осенило.
На самом деле в четверг НБУ купил 21, а не 20. Но 20 по 28,205 он купил в обычное время, а еще 1 млн. по 28,20 - после 15:30, т.е. ТОМом. Поэтому в анализе ликвидности мы его и не увидели. А вот в пятницу было куплено четко 20 по 28,09, по 28,07 хотелку не удовлетворили.
75stasstas75 написав:Дед Мороз Судя по выделенным капсом буквам в слове АНАЛитик тема АНАЛа вас чрезвычайно беспокоит, это по Фрейду, ну а насчет евро - я не считаю эту валюту надежным активом, от слова совсем, так что ваше предложение сдать/откупиться - мимо, я данной валютой просто не оперирую.
Не оперируешь-не комментируй!Рожденный ползать-летать не может!
vitaliy_berdinskikh написав:Банки имеют замечательную привычку - держать в кассе 100 баксов или вообще не иметь валюты/гривны в зависимости от ситуации. Эта привычка выработалась годами работы и уже ничуть не удивляет.
часто покупал/продавал валюту до 2015 в любой кассе банка или обменке 2000$ всегда было. Потом ввели "плавающий курс" и банки перестали системно работать с валютой. Купить или продать человеку с улицы 3000-10000$ проблема! Особенно евро.
Одну и ту же картину наблюдал в 2х разных банках - бис и тас, пока я сидел оформлял бумаги заходили люди (часто) спрашивали в кассе валюту, им всегда говорили нет, хотя валюта в кассе была. В этом плане стратегию выбирает кассир (центр.офис не видит есть ли спрос на валюту в том отделении), и продавать/покупать валюту решение принимает тоже он (или руководитель отделения). Чтобы купить крупную сумму я звоню на ГЛ и резервирую её, заодно мне говорят в какое отделение подъехать. Тогда уже кассир не принимает решение, а просто выполняет свои обязанности. Конечно если в банке нет обмена онлайн, к которому часто прилагается комиссия на вывод средств.
vitaliy_berdinskikh написав:В обменках такое встречается гораздо реже. И только в обменках я видел как человек с пачкой налички толщиной в мануал по Oracle приходил и менял её с сходу, без "я от Семён Семёныча".
обменки с текущими курсами на табло в 90% розница и наличие сумм свыше 2-3 тыс долларов там не гарантируется. А евро почти никогда нет. Оптовые обменки спрятаны во дворах в подворотнях, работают без вывести, некоторые рассылают курсы в телеграмм, курсы выгоднее, валюта и гривна есть всегда. И до сих пор живы валютчики, которые пасутся здесь на миняйле, а также на каждом рынке вообще где угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 лис, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:часто покупал/продавал валюту до 2015 в любой кассе банка или обменке 2000$ всегда было. Потом ввели "плавающий курс" и банки перестали системно работать с валютой.
А как же ограничение на покупку валюты на 3 000 грн с 14-го года? И обсуждаемые тут кроссовки и 230 долл в одни руки.
Ограничения были, но речь не об этом, проблемы валютообмена в банках остались и после отмены ограничений. Сейчас звоню заказываю и только тогда прихожу. Недавно наобум попробовал сдать 4000 евро в кредит-алкоголь и не взяли (я не клиент этой банки если что).
Летом дошло до маразма, в Полтава-банк мне отказали в обмене через кассу, сказали только через депозит. То есть внести гривну с зачислением евро на текущий счёт (чтобы затем заказать и снять) невозможно. Их "выгодный курс" это сыр в мышеловке, замануха на бесплатный депозит. Может такое ноу хау - инициатива конкретного отделения, не знаю и не хочу знать.
Что-то здесь недорегулировано, у банков которые отказываются делать валютообмен по заявленному ими же курсу надо отзывать лицензию на обмен, чтобы не пудрили людям мозги. Пусть вкладывают деньги в маркетинг, вместо того чтобы светить курсы по которым нельзя ни продать валюту, ни купить.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
dir написав:Тыкать не надо. Плохой знак. У нас на евбазе в 90-е говорили так: "не тыкай, чтобы не ткнули"
В 90-х в ФИДО исключительно тыкали. И никого это не парило. Выканье как раз воспринималось и использовалось как вызов. Ну и да, деталь: даже в советском 86-м году мои попытки называть чуть более старших коллег на вы вызывали у них удивление. Вспомнилось - в комсомол принимали - так тоже вопросы задавали используя форму обращения "ты" - хотя это ж официоз.
Ну и к слову о вежливости. Каждый раз когда всплывает эта гнилая тема выканья я напоминаю что правильное "выканье" невозможно без использвания имеи оппонента/собеседника. Но ни разу те кто предъявляли мне претензии, не обращались ко мне нормально по имени. Особо упоротые иногда кривляли, но это лишь как способ дополнительно продемонстрировать своё хамство замаскированное под попытку научить меня вежливости.
Согласен.Чаще при отсутствии аргументов обращаются к этому.