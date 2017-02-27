Додано: Суб 07 лис, 2020 17:30

Аппетиты к риску вернулись на рынки.

Как ни парадоксально это звучит, про большинство металлов можно сказать, что они находятся в восходящем тренде благодаря восстановлению китайской экономики. Объем экспорта Поднебесной вырос на 11,4% в октябре. Особенно это касается палладия. Даже золото, потребление которого падает из-за сокращения спроса на ювелирные изделия, в последние дни поднимается в цене.

Евро-доллар почти достиг отметки 1,19. Индекс Dow Jones подходит близко к историческим максимумам. Все это несмотря на то, что демократам не удалось получить контроль над Сенатом, а значит, большого пакета помощи уже, скорее всего не будет – ни до нового года, ни после. Все это вопреки второй волне коронавируса в Европе – даже несмотря на введенные ограничительные меры статистика заболеваемости там продолжает ухудшаться. Единственная причина, которой можно объяснить все происходящее – рынки ждут помощи от центральных банков мира и исходят из логики “чем хуже, тем лучше”.

В четверг утром по итогам заседания Банк Англии увеличил программу количественного смягчения на 150 млрд фунтов стерлингов против ожидания увеличения на 100 млрд. Ранее на этой неделе ЦБ Австралии понизил ставку с 0,25% до 0,10% и принял программу количественного смягчения на 100 млрд австралийских долларов. Правда, в случае с ЦБ Австралии с коронавирусом это действие не связано, а, скорее всего, связано с тем, что Китай ввел запрет на импорт из Австралии ключевых экспортных товаров (уголь, ячмень, медная руда и концентрат, сахар, вино, древесина). Что, вероятно, весьма негативно скажется на экономике Австралии, хотя железная руда, крупнейшая категория импорта из Австралии, в перечень не попала.

Далее, ожидается, что ЕЦБ на заседании в декабре увеличит количественное смягчение на 500 млрд. евро, однако действия ЕЦБ в декабре рынок ожидал и до того, как на прошлой неделе Европа начала объявлять карантины. В случае с ЕЦБ на самом деле все довольно просто – цель по инфляции в еврозоне далеко не выполняется, поэтому в любом случае ЕЦБ должен был бы продолжать наращивать количественное смягчение. Но объявлять о досрочном увеличении количественного смягчения на заседании в прошлый четверг ЕЦБ не имело смысла – в силу того, что ЕЦБ и так поддерживает на балансе примерно треть госдолга таких стран как Франция и Германия, а больше трети госдолга страны держать ему не позволяет законодательство. ЕЦБ мог бы нарастить покупки на баланс южных стран еврозоны – но делать этого не хочет, чтобы не поощрять нарушение финансовой дисциплины этими странами.

И, наконец, что касается монетарной политики Федрезерва США, то как раз в четверг были опубликованы итоги заседания ФРС. Регулятор не поменял монетарную политику, и даже текст заявления по итогам заседания практически полностью повторил сентябрьский. Это соответствовало ожиданиям рынка – нет смысла в наращивании количественного смягчения, пока нет необходимости монетизировать долг. Казалось бы, ЦБ мира наращивают количественное смягчение, а ФРС – нет, значит, доллар должен вырасти при таком раскладе. Но – ничего подобного, например фунт стерлингов закрыл неделю на уровне 1.3175, хотя еще 2 ноября торговался на уровне чуть выше 1.285 за доллар. На этом фоне Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет бычий настрой. "Британский фунт по-прежнему извлекает выгоду из улучшения настроения к риску после выборов в США и последовавшей за ними распродажи доллара США", - отмечает CACIB. "Кроме того, исход следующего раунда торговых переговоров по Брекзиту может привлечь большее внимание рынка в связи с приближением "жесткого крайнего срока". Мы остаемся конструктивными по отношению к фунту, поскольку продолжаем ожидать заключения торговой сделки по Брекзиту к концу ноября".

В пятницу в фокусе внимания рынка была ключевая статистика Минтруда США по занятости за октябрь. Данные показали прирост числа рабочих мест вне с/х на уровне 638 тыс. против прогноза 600 тыс. Уровень безработицы упал сразу с 7,9% до 6,9% против прогноза 7,7%. При этом доля экономически активного населения выросла с 61,4% до 61,7%. Данные, таким образом, вышли отличные.

Похоже, экономика США пока находится в неплохой форме, даже несмотря на отсутствие стимулов и вторую волну коронавируса. Поэтому аппетиты к риску могут пока чувствовать себя уверенно, а доллар оставаться относительно слабым, что поддержит национального производителя, а не импорт. Разумеется, выше 1,20 пара евро-доллар в ближайшие недели не пойдет – экономика еврозоны просто не выдержит дорогой евро в условиях пандемии. Но и ниже 1,16 евро-доллару смысла идти нет, пока в США нет замедления экономики и срочной потребности нарастить долг под пакет стимулов.

Когда Казначейство США начнет проводить следующий цикл размещения, тогда и возникнет потребность в дорогом долларе с одной стороны, а с другой стороны само по себе изъятие ликвидности с рынков и приведет к росту доллара. Согласно опубликованному на этой неделе квартальному прогнозу по привлечению Казначейства США, оно собирается привлечь $617 млрд. в 4 кв. 2020 г. и $1127 млрд в 1 кв. 2021 г. При этом по данным на 4 ноября Казначейство США имеет запас на счетах ФРС в размере $1618 млрд.

1,19 - 1,195 – это тот ценовой уровень, на который цена должна была выйти рано или поздно по спекулятивным соображениям. Пока восстановление в экономике США продолжается, пока Казначейство США не начало наращивать госдолг под новый пакет стимулов, причин для роста доллара нет. Высоко вероятная победа демократов будет означать больший размер второго пакета стимулов и более резкий цикл наращивания долга Казначейством США, что автоматически повлечет за собой удорожание доллара. Но этот цикл, скорее всего, начнется только в следующем году, после старта работы нового состава Конгресса, так как республиканцы в Сенате, видимо, до последнего будут противиться планам демократов.