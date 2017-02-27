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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:04
Привет ЧИК .
Ну вот скажите мне, мог ли это придумать человек без гениальной извилины по юмору ?
Чувство юмора -по нему определяют психическое здоровье человека !
Все меньше и меньше остается людей , которые генерируют что то продуктивное , новое .
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......
Самое узкое ,что видел возвращаясь с дачи 28,34-28,42 Зирка
Хорошего вечера .
Додано: Суб 07 лис, 2020 17:30
Субботний вечерний оффтоп
Аппетиты к риску вернулись на рынки.
Как ни парадоксально это звучит, про большинство металлов можно сказать, что они находятся в восходящем тренде благодаря восстановлению китайской экономики. Объем экспорта Поднебесной вырос на 11,4% в октябре. Особенно это касается палладия. Даже золото, потребление которого падает из-за сокращения спроса на ювелирные изделия, в последние дни поднимается в цене.
Евро-доллар почти достиг отметки 1,19. Индекс Dow Jones подходит близко к историческим максимумам. Все это несмотря на то, что демократам не удалось получить контроль над Сенатом, а значит, большого пакета помощи уже, скорее всего не будет – ни до нового года, ни после. Все это вопреки второй волне коронавируса в Европе – даже несмотря на введенные ограничительные меры статистика заболеваемости там продолжает ухудшаться. Единственная причина, которой можно объяснить все происходящее – рынки ждут помощи от центральных банков мира и исходят из логики “чем хуже, тем лучше”.
В четверг утром по итогам заседания Банк Англии увеличил программу количественного смягчения на 150 млрд фунтов стерлингов против ожидания увеличения на 100 млрд. Ранее на этой неделе ЦБ Австралии понизил ставку с 0,25% до 0,10% и принял программу количественного смягчения на 100 млрд австралийских долларов. Правда, в случае с ЦБ Австралии с коронавирусом это действие не связано, а, скорее всего, связано с тем, что Китай ввел запрет на импорт из Австралии ключевых экспортных товаров (уголь, ячмень, медная руда и концентрат, сахар, вино, древесина). Что, вероятно, весьма негативно скажется на экономике Австралии, хотя железная руда, крупнейшая категория импорта из Австралии, в перечень не попала.
Далее, ожидается, что ЕЦБ на заседании в декабре увеличит количественное смягчение на 500 млрд. евро, однако действия ЕЦБ в декабре рынок ожидал и до того, как на прошлой неделе Европа начала объявлять карантины. В случае с ЕЦБ на самом деле все довольно просто – цель по инфляции в еврозоне далеко не выполняется, поэтому в любом случае ЕЦБ должен был бы продолжать наращивать количественное смягчение. Но объявлять о досрочном увеличении количественного смягчения на заседании в прошлый четверг ЕЦБ не имело смысла – в силу того, что ЕЦБ и так поддерживает на балансе примерно треть госдолга таких стран как Франция и Германия, а больше трети госдолга страны держать ему не позволяет законодательство. ЕЦБ мог бы нарастить покупки на баланс южных стран еврозоны – но делать этого не хочет, чтобы не поощрять нарушение финансовой дисциплины этими странами.
И, наконец, что касается монетарной политики Федрезерва США, то как раз в четверг были опубликованы итоги заседания ФРС. Регулятор не поменял монетарную политику, и даже текст заявления по итогам заседания практически полностью повторил сентябрьский. Это соответствовало ожиданиям рынка – нет смысла в наращивании количественного смягчения, пока нет необходимости монетизировать долг. Казалось бы, ЦБ мира наращивают количественное смягчение, а ФРС – нет, значит, доллар должен вырасти при таком раскладе. Но – ничего подобного, например фунт стерлингов закрыл неделю на уровне 1.3175, хотя еще 2 ноября торговался на уровне чуть выше 1.285 за доллар. На этом фоне Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет бычий настрой. "Британский фунт по-прежнему извлекает выгоду из улучшения настроения к риску после выборов в США и последовавшей за ними распродажи доллара США", - отмечает CACIB. "Кроме того, исход следующего раунда торговых переговоров по Брекзиту может привлечь большее внимание рынка в связи с приближением "жесткого крайнего срока". Мы остаемся конструктивными по отношению к фунту, поскольку продолжаем ожидать заключения торговой сделки по Брекзиту к концу ноября".
В пятницу в фокусе внимания рынка была ключевая статистика Минтруда США по занятости за октябрь. Данные показали прирост числа рабочих мест вне с/х на уровне 638 тыс. против прогноза 600 тыс. Уровень безработицы упал сразу с 7,9% до 6,9% против прогноза 7,7%. При этом доля экономически активного населения выросла с 61,4% до 61,7%. Данные, таким образом, вышли отличные.
Похоже, экономика США пока находится в неплохой форме, даже несмотря на отсутствие стимулов и вторую волну коронавируса. Поэтому аппетиты к риску могут пока чувствовать себя уверенно, а доллар оставаться относительно слабым, что поддержит национального производителя, а не импорт. Разумеется, выше 1,20 пара евро-доллар в ближайшие недели не пойдет – экономика еврозоны просто не выдержит дорогой евро в условиях пандемии. Но и ниже 1,16 евро-доллару смысла идти нет, пока в США нет замедления экономики и срочной потребности нарастить долг под пакет стимулов.
Когда Казначейство США начнет проводить следующий цикл размещения, тогда и возникнет потребность в дорогом долларе с одной стороны, а с другой стороны само по себе изъятие ликвидности с рынков и приведет к росту доллара. Согласно опубликованному на этой неделе квартальному прогнозу по привлечению Казначейства США, оно собирается привлечь $617 млрд. в 4 кв. 2020 г. и $1127 млрд в 1 кв. 2021 г. При этом по данным на 4 ноября Казначейство США имеет запас на счетах ФРС в размере $1618 млрд.
1,19 - 1,195 – это тот ценовой уровень, на который цена должна была выйти рано или поздно по спекулятивным соображениям. Пока восстановление в экономике США продолжается, пока Казначейство США не начало наращивать госдолг под новый пакет стимулов, причин для роста доллара нет. Высоко вероятная победа демократов будет означать больший размер второго пакета стимулов и более резкий цикл наращивания долга Казначейством США, что автоматически повлечет за собой удорожание доллара. Но этот цикл, скорее всего, начнется только в следующем году, после старта работы нового состава Конгресса, так как республиканцы в Сенате, видимо, до последнего будут противиться планам демократов.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:12
Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:12
Официально будет после судов, а пока скажем так - с очень большой вероятностью победил Байден.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:30
Ну-ну..
Хотів би я побачити того судью ,який при рахунку
Байден- 290 офіційно+ 16 попередньо=74,857,880 голосів
Трамп - 214 офіційно + 18 попередньо=70,598,535 голосів
Спробує американців переконати що Трамп виграв.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:35
Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:41
Каких американцев ? 50 % населения ватников - реднеков не надо убеждать в победе Трампа. Они в ней уверены.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Масоны зделали свой выбор. Никаких ватников там никто и не спрашивал по сути.
(Если не верите мне спросите у Либо )
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 07 лис, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Life is good.
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