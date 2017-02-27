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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50
Игорь написав: холява написав:
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......
Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©
Может холява
и другое имел в виду - я вот, например, вчера прозрел с "осиротевшего" в связи с кончиной Жванецкого Шендеровича
Попытка сравнить заурядность с гением - самое настоящее брюзжание. И никакого "новодела" не нужно...
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:57
AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18
холява написав:
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И на замену ........Вы видели , что на замену ?
На замену просто нет ничего
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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