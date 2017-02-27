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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6742674367446745

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 198
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
4%
8
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50

  Игорь написав:
  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......

Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" © :)


Может холява и другое имел в виду - я вот, например, вчера прозрел с "осиротевшего" в связи с кончиной Жванецкого Шендеровича :oops: Попытка сравнить заурядность с гением - самое настоящее брюзжание. И никакого "новодела" не нужно...
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:57

AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зеленский поздравил Байдена с победой
https://news.rbc.ua/rus/politics/-zelen ... 74375.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18

  холява написав: .
И на замену ........Вы видели , что на замену ?

На замену просто нет ничего
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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