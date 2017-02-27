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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 674367446745674667476748>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50

  Игорь написав:
  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......

Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" © :)


Может холява и другое имел в виду - я вот, например, вчера прозрел с "осиротевшего" в связи с кончиной Жванецкого Шендеровича :oops: Попытка сравнить заурядность с гением - самое настоящее брюзжание. И никакого "новодела" не нужно...
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:57

AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зеленский поздравил Байдена с победой
https://news.rbc.ua/rus/politics/-zelen ... 74375.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18

  холява написав: .
И на замену ........Вы видели , что на замену ?

На замену просто нет ничего
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32

  Игорь написав:
  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......

Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" © :)


Привет , Брат .

Вот жил я в СССР , на седьмое ноября на демонстрации ходил , с небольшим но дружным коллективом .(главной была всегда старшая медсестра добывшая спирт ).
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Всегда был снег или снег с дождем .
Все были одинаково нищие.
Жили не в отдельных поселках типа Конче-Член , а в обыкновенных хрущобах.

Чтобы выделиться ,нужно было быть или очень умным или иметь должность .
Умные молчали , чтобы не побили , потому как не любят у нас умных .
Должностных было немного .
Но , ОНИ всегда выполняли свои обязанности .
Несмотря на выпитое .
Просто звонили и говорили , приезжай !!!!!!!!
Капельница ......и НА РАБОТУ .

Я не нищий , но суко ,деньги заработал относительно честно,в поте лица своего .

А сейчас , вся страна платит одному бандиту за электрику .
Второму за газ , третьему за ПРИВАТ -банк.....ну и т.д.

...ха , Новое поколение !
Черняк с Пивными королями споили всю страну .

Я был молодым ,было три -четыре вида пива .
Пиво считалось эликсиром тупости .
Но оно было вкусное и сроком хранения максимум 7 -10 дней .
Я его ненавижу .

Образование _ НОЛЬ !
А это будущее .

Мой классный руководитель , била по шее линейкой рубо , если кто то не мог решить квадратное уравнение .
Зайдите в восьмой класс и вы прозреете , предложив решить это уравнение .

А самое главное, была идея !
Понимаешь ,БРАТ , если нет идеи , нет куда идти .
ЩА на меня нападут , мол идея была красная и фуфловая ,...... НО она была !!!
Какая идея сейчас ?
НУ ???

А Вы говорите брюзжание ......
...и еще приходишь в театр , к тебе подходят твои бывшие и спрашивают , вы когда вернетесь ,... а можно я очно , а вы не психанули ?


..а вот тогда вы точно "капельницу в анус вставили "

Господи, Спаси НАС ВСЕХ !
ЖДУ Вашего ответа .
С Уважением , семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:41

  холява написав:(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )


Если бы Трамп был более разносторонне образованней и знал историю революций, он бы знал известнейший посыл самого известного мирового революционера в мире Вовы Ульянова - Главное в революции взять под контроль почту и телеграф. Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:53

  freeze написав:
  холява написав:(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )


Если бы Трамп был более разносторонне образованней и знал историю революций, он бы знал известнейший посыл самого известного мирового революционера в мире Вовы Ульянова - Главное в революции взять под контроль почту и телеграф. Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю :mrgreen:


Долнальд знает историю. Однако процентов 80 СМИ в США находится под контролем финансового интернационала. Также надо добавить соцсети гигантов из Силиконовой, которые на стороне глобалистов и картина маслом. А вот изменить ситуацию через применение законодательства он не в состоянии из-за первой поправки к Конституции. Это там где про свободу слова.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:07

Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:11

  холява написав:
  Игорь написав:
  холява написав:И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......

Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" © :)


Привет , Брат .

Вот жил я в СССР , на седьмое ноября на демонстрации ходил , с небольшим но дружным коллективом .(главной была всегда старшая медсестра добывшая спирт ).
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Всегда был снег или снег с дождем .
Все были одинаково нищие.
Жили не в отдельных поселках типа Конче-Член , а в обыкновенных хрущобах.

Чтобы выделиться ,нужно было быть или очень умным или иметь должность .
Умные молчали , чтобы не побили , потому как не любят у нас умных .
Должностных было немного .
Но , ОНИ всегда выполняли свои обязанности .
Несмотря на выпитое .
Просто звонили и говорили , приезжай !!!!!!!!
Капельница ......и НА РАБОТУ .

Я не нищий , но суко ,деньги заработал относительно честно,в поте лица своего .

А сейчас , вся страна платит одному бандиту за электрику .
Второму за газ , третьему за ПРИВАТ -банк.....ну и т.д.

...ха , Новое поколение !
Черняк с Пивными королями споили всю страну .

Я был молодым ,было три -четыре вида пива .
Пиво считалось эликсиром тупости .
Но оно было вкусное и сроком хранения максимум 7 -10 дней .
Я его ненавижу .

Образование _ НОЛЬ !
А это будущее .

Мой классный руководитель , била по шее линейкой рубо , если кто то не мог решить квадратное уравнение .
Зайдите в восьмой класс и вы прозреете , предложив решить это уравнение .

А самое главное, была идея !
Понимаешь ,БРАТ , если нет идеи , нет куда идти .
ЩА на меня нападут , мол идея была красная и фуфловая ,...... НО она была !!!
Какая идея сейчас ?
НУ ???

А Вы говорите брюзжание ......
...и еще приходишь в театр , к тебе подходят твои бывшие и спрашивают , вы когда вернетесь ,... а можно я очно , а вы не психанули ?


..а вот тогда вы точно "капельницу в анус вставили "

Господи, Спаси НАС ВСЕХ !
ЖДУ Вашего ответа .
С Уважением , семинарист Холява .
Озвучьте идею плиз.Построение коммунизма?***.Была холява по 120 р в зубы за протирание штанов в НИИ.Вся работа на оборонку.Гондурас в огне из всех утюгов.Хочешь большего- партийная работа.И по вечерам водка и шёпот на кухне.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:13

  freeze написав:Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))

Третій здається випадок за історію США коли діючий през програв вибори
Попередні випадки теж була криза
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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