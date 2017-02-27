Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32

Игорь написав: холява написав: И на замену ........Вы видели , что на замену ?

Брюзжание.......

И на замену ........Вы видели , что на замену ?Брюзжание.......

Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.

Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" © Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©

Привет , Брат .Вот жил я в СССР , на седьмое ноября на демонстрации ходил , с небольшим но дружным коллективом .(главной была всегда старшая медсестра добывшая спирт ).(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )Всегда был снег или снег с дождем .Все были одинаково нищие.Жили не в отдельных поселках типа Конче-Член , а в обыкновенных хрущобах.Чтобы выделиться ,нужно было быть или очень умным или иметь должность .Умные молчали , чтобы не побили , потому как не любят у нас умных .Должностных было немного .Но , ОНИ всегда выполняли свои обязанности .Несмотря на выпитое .Просто звонили и говорили , приезжай !!!!!!!!Капельница ......и НА РАБОТУ .Я не нищий , но суко ,деньги заработал относительно честно,в поте лица своего .А сейчас , вся страна платит одному бандиту за электрику .Второму за газ , третьему за ПРИВАТ -банк.....ну и т.д....ха , Новое поколение !Черняк с Пивными королями споили всю страну .Я был молодым ,было три -четыре вида пива .Пиво считалось эликсиром тупости .Но оно было вкусное и сроком хранения максимум 7 -10 дней .Я его ненавижу .Образование _ НОЛЬ !А это будущее .Мой классный руководитель , била по шее линейкой рубо , если кто то не мог решить квадратное уравнение .Зайдите в восьмой класс и вы прозреете , предложив решить это уравнение .А самое главное, была идея !Понимаешь ,БРАТ , если нет идеи , нет куда идти .ЩА на меня нападут , мол идея была красная и фуфловая ,...... НО она была !!!Какая идея сейчас ?НУ ???А Вы говорите брюзжание .........и еще приходишь в театр , к тебе подходят твои бывшие и спрашивают , вы когда вернетесь ,... а можно я очно , а вы не психанули ?..а вот тогда вы точно "капельницу в анус вставили "Господи, Спаси НАС ВСЕХ !ЖДУ Вашего ответа .С Уважением , семинарист Холява .