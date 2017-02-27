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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:50
Игорь написав: холява написав:
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......
Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©
Может холява
и другое имел в виду - я вот, например, вчера прозрел с "осиротевшего" в связи с кончиной Жванецкого Шендеровича
Попытка сравнить заурядность с гением - самое настоящее брюзжание. И никакого "новодела" не нужно...
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:57
AlexxK
Спасибо за обзор.
Ваша (автора) логика (мол, минфин будет продавать долг и отбирать ликвидность с рынка, направляя ее на стимулусы, но это будет потом, а пока просто Байден-эйфория) кмк не до конца объясняет ослабление бакса - почти с 1.16 до 1.9 на неделе. Риски до 14.12 остаются/растут (трампону дури хватит на многое), но все же "девальвационные" (или скорее, эмиссионно-инфляционные) настроения по баксу превалируют. Нет?
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Додано: Суб 07 лис, 2020 20:47
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18
холява написав:
.
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
На замену просто нет ничего
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:32
Игорь написав: холява написав:
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......
Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©
Привет , Брат .
Вот жил я в СССР , на седьмое ноября на демонстрации ходил , с небольшим но дружным коллективом .(главной была всегда старшая медсестра добывшая спирт ).
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Всегда был снег или снег с дождем .
Все были одинаково нищие.
Жили не в отдельных поселках типа Конче-Член , а в обыкновенных хрущобах.
Чтобы выделиться ,нужно было быть или очень умным или иметь должность .
Умные молчали , чтобы не побили , потому как не любят у нас умных .
Должностных было немного .
Но , ОНИ всегда выполняли свои обязанности .
Несмотря на выпитое .
Просто звонили и говорили , приезжай !!!!!!!!
Капельница ......и НА РАБОТУ .
Я не нищий , но суко ,деньги заработал относительно честно,в поте лица своего .
А сейчас , вся страна платит одному бандиту за электрику .
Второму за газ , третьему за ПРИВАТ -банк.....ну и т.д.
...ха , Новое поколение !
Черняк с Пивными королями споили всю страну .
Я был молодым ,было три -четыре вида пива .
Пиво считалось эликсиром тупости .
Но оно было вкусное и сроком хранения максимум 7 -10 дней .
Я его ненавижу .
Образование _ НОЛЬ !
А это будущее .
Мой классный руководитель , била по шее линейкой рубо , если кто то не мог решить квадратное уравнение .
Зайдите в восьмой класс и вы прозреете , предложив решить это уравнение .
А самое главное, была идея !
Понимаешь ,БРАТ , если нет идеи , нет куда идти .
ЩА на меня нападут , мол идея была красная и фуфловая ,...... НО она была !!!
Какая идея сейчас ?
НУ ???
А Вы говорите брюзжание ......
...и еще приходишь в театр , к тебе подходят твои бывшие и спрашивают , вы когда вернетесь ,... а можно я очно , а вы не психанули ?
..а вот тогда вы точно "капельницу в анус вставили "
Господи, Спаси НАС ВСЕХ !
ЖДУ Вашего ответа .
С Уважением , семинарист Холява .
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:41
холява написав:
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Если бы Трамп был более разносторонне образованней и знал историю революций, он бы знал известнейший посыл самого известного мирового революционера в мире Вовы Ульянова - Главное в революции взять под контроль почту и телеграф. Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:53
freeze написав: холява написав:
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Если бы Трамп был более разносторонне образованней и знал историю революций, он бы знал известнейший посыл самого известного мирового революционера в мире Вовы Ульянова - Главное в революции взять под контроль почту и телеграф. Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю
Долнальд знает историю. Однако процентов 80 СМИ в США находится под контролем финансового интернационала. Также надо добавить соцсети гигантов из Силиконовой, которые на стороне глобалистов и картина маслом. А вот изменить ситуацию через применение законодательства он не в состоянии из-за первой поправки к Конституции. Это там где про свободу слова.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:07
Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:11
холява написав: Игорь написав: холява написав:
И на замену ........Вы видели , что на замену ?
Брюзжание.......
Добрый вечер. Мне кажется у каждого времени есть свои идолы. Сегодняшняя молодежь, не жившая в СССР, вряд ли поймет начальника транспортного цеха, так же как и Вы назовете изречения нынешних стендаперов брюзжанием.
Я слушаю и первых и вторых. "В конце концов, кто я такой, чтобы не пить?" ©
Привет , Брат .
Вот жил я в СССР , на седьмое ноября на демонстрации ходил , с небольшим но дружным коллективом .(главной была всегда старшая медсестра добывшая спирт ).
(ПОМНИТЕ ,СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ )
Всегда был снег или снег с дождем .
Все были одинаково нищие.
Жили не в отдельных поселках типа Конче-Член , а в обыкновенных хрущобах.
Чтобы выделиться ,нужно было быть или очень умным или иметь должность .
Умные молчали , чтобы не побили , потому как не любят у нас умных .
Должностных было немного .
Но , ОНИ всегда выполняли свои обязанности .
Несмотря на выпитое .
Просто звонили и говорили , приезжай !!!!!!!!
Капельница ......и НА РАБОТУ .
Я не нищий , но суко ,деньги заработал относительно честно,в поте лица своего .
А сейчас , вся страна платит одному бандиту за электрику .
Второму за газ , третьему за ПРИВАТ -банк.....ну и т.д.
...ха , Новое поколение !
Черняк с Пивными королями споили всю страну .
Я был молодым ,было три -четыре вида пива .
Пиво считалось эликсиром тупости .
Но оно было вкусное и сроком хранения максимум 7 -10 дней .
Я его ненавижу .
Образование _ НОЛЬ !
А это будущее .
Мой классный руководитель , била по шее линейкой рубо , если кто то не мог решить квадратное уравнение .
Зайдите в восьмой класс и вы прозреете , предложив решить это уравнение .
А самое главное, была идея !
Понимаешь ,БРАТ , если нет идеи , нет куда идти .
ЩА на меня нападут , мол идея была красная и фуфловая ,...... НО она была !!!
Какая идея сейчас ?
НУ ???
А Вы говорите брюзжание ......
...и еще приходишь в театр , к тебе подходят твои бывшие и спрашивают , вы когда вернетесь ,... а можно я очно , а вы не психанули ?
..а вот тогда вы точно "капельницу в анус вставили "
Господи, Спаси НАС ВСЕХ !
ЖДУ Вашего ответа .
С Уважением , семинарист Холява .
Озвучьте идею плиз.Построение коммунизма?***.Была холява по 120 р в зубы за протирание штанов в НИИ.Вся работа на оборонку.Гондурас в огне из всех утюгов.Хочешь большего- партийная работа.И по вечерам водка и шёпот на кухне.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:13
freeze написав:
Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))
Третій здається випадок за історію США коли діючий през програв вибори
Попередні випадки теж була криза
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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