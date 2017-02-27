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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:16
холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.
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Дед Мороз
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:17
freeze написав:
Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))
Да, пишут, что Китай заинтересован в Байдене. Трамп по сути объявил им гибридную войну по разным фронтам. Якобы Байден может уйти от конфронтации.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:17
freeze написав:
Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю
Дональд сам закликав своїх фанатів проголосувати двічі. Можно скільки завгодно брехати про фальсифікації, що ведучим доводиться виключати звук, але соціологія не бреше. Трамп повинен був програти, ще 4 роки назад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:19
Ох уж эти холявщики)
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Дед Мороз
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:23
Дед Мороз написав:холява
Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.
У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:25
freeze написав: Дед Мороз написав:холява
Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.
У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))
Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.
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Дед Мороз
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:25
Дед Мороз написав:
***.Была холява по 120 р в зубы за протирание штанов в НИИ.Вся работа на оборонку.Гондурас в огне из всех утюгов.Хочешь большего- партийная работа.И по вечерам водка и шёпот на кухне.
Эксперд, скока тебе было в 1991?
Такое искаженное восприятие может быть почерпнуто только из пропаганды, заказанной Потрошенко и К.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:27
freeze написав:
У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили
В мене також....
Але перед цим відпрацювали на двох 60 років на зарплату в 120 рублів кожен в середньому(починали з 40 в 1962 ...)....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:28
Дед Мороз написав:Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.
Не надо сочувствовать, дайте людям по такой же квартире, а то сейчас даже дешёвый аппарат ИВЛ перед смертью не всегда в зубы дают.
Теоретики
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Суб 07 лис, 2020 22:29
freeze и продать ее в то время было невозможно.Потому что она была государственной.И ещё было понятие лимита.И жизнь в общаге до конца жизни.Если не женился или не вышла замуж.
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Дед Мороз
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