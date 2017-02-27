RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67446745674667476748>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 199
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
2%
3
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
15%
30
28,50-29,00
39%
78
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:16

холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:17

  freeze написав:Главный печатный орган китайской компартии "Женьминь жибао" ретвитнула в Твиттере сообщение Трампа, что он будет бороться по подведению итогов выборов, огромным ржущим смайликом и надписью Ha-Ha)))

Да, пишут, что Китай заинтересован в Байдене. Трамп по сути объявил им гибридную войну по разным фронтам. Якобы Байден может уйти от конфронтации.
tumos
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 12.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Трамп почту профукал и проиграл под накруткой тысяч мутных голосов, проголосовавших по почте от покойников, незарегистрированных и вообще вписанных уверенной рукой активистов в пустые бюллетени.
Дональд, учи историю

Дональд сам закликав своїх фанатів проголосувати двічі. Можно скільки завгодно брехати про фальсифікації, що ведучим доводиться виключати звук, але соціологія не бреше. Трамп повинен був програти, ще 4 роки назад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11057
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:19

Ох уж эти холявщики)
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:23

  Дед Мороз написав:холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.


У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 19049
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4557 раз.
Подякували: 7285 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:25

  freeze написав:
  Дед Мороз написав:холява Вы когда в последний раз что-то доставали по блату?Или из-под полы?Покупали джинсы у форцы,или пили золотую осень(зосю)?Стояли в очереди за маслом или колбасой?Вы наверное из другого Совка.


У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили, вы какую-то нынешнюю занюханную колбасу с ГМО вспоминаете )))

Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:25

  Дед Мороз написав:***.Была холява по 120 р в зубы за протирание штанов в НИИ.Вся работа на оборонку.Гондурас в огне из всех утюгов.Хочешь большего- партийная работа.И по вечерам водка и шёпот на кухне.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Эксперд, скока тебе было в 1991?
Такое искаженное восприятие может быть почерпнуто только из пропаганды, заказанной Потрошенко и К.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 21.09.13
Подякував: 810 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:27

  freeze написав:У меня и мои родители и родители жены по бесплатной трехкомнатной квартире получили
В мене також....
Але перед цим відпрацювали на двох 60 років на зарплату в 120 рублів кожен в середньому(починали з 40 в 1962 ...)....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23469
З нами з: 15.01.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:Эти квартиры стали вашими только в 90-х после приватизации.Если вы этого не знаете,то я вам сочувствую.


Не надо сочувствовать, дайте людям по такой же квартире, а то сейчас даже дешёвый аппарат ИВЛ перед смертью не всегда в зубы дают.
Теоретики
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 19049
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4557 раз.
Подякували: 7285 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:29

freeze и продать ее в то время было невозможно.Потому что она была государственной.И ещё было понятие лимита.И жизнь в общаге до конца жизни.Если не женился или не вышла замуж.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67446745674667476748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява, Yuri_61, Zebra, Дед Мороз і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2028, 2029, 2030
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20293 2601134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 21:56
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 130852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90737)
07.11.2020 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.